Po zápasu Slavie v šatně brutálně zbili fotbalistu Kúdelu. Musela zasahovat policie

Zápas Slavie a Glasgow Ranger, který skončil tím, že si český tým vysloužil postup a zahraje si tak opět čtvrtfinále Evropské ligy. Nicméně, velkou pozornost strhl spíše incident, který se stal po utkání v útrobách stadionu. Stoper sešívaných Ondřej Kúdela byl totiž zbit do krve.

Vše se začalo již na hřišti, kdy v 87. minutě Connor Goldson povalil Jana Kuchtu a nakopl do něj míč. Poté se strhla další mela, kdy měl míč u sebe záložník Glen Kamara. K němu přiběhl Ondřej Kúdela a bylo vidět, jak mu něco šeptá do ucha a následně si přejíždí rukama po obličeji. Šlo vidět, že Kúdelova poznámka finského fotbalistu velmi rozčílila a ten vybuchl vzteky. Začal ukazovat na slávistického obránce a stěžovat si, že ho rasisticky urazil. Tuto skutečnost měl následně potvrdit také kouč Rangers Steven Gerrard.

„Mám s Kamarou velmi silný vztah a na sto procent mu věřím. Hráči, co byli okolo Kúdely s Kamarou, to slyšeli. Stojíme za nimi,“ řekl na tiskové konferenci Gerrard.

Ten si po zápase o dané záležitosti promluvil také s trenérským štábem Slavie. Nechal se přitom slyšel, že je velmi naštvaný a že doufá, že to snad UEFA nezamete pod koberec.

Krutá dohra

Nicméně, tím daná věc neskončila. Po zápase totiž došlo hned k několika zvláštním situacím. Nejprve byl slávistům odepřen přístup do jejich šaten.

Tohle je neuveritelne. Do satny mohl jen brankar Ondrej Kolar s jednim lekarem. Organizaci tohoto UEFA zapasu lze jen tezko porozumet. https://t.co/mrlJEIIdLH — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

​Pak se ale objevily informace o tom, že měl být Ondřej Kúdela po zápase napaden. A údajně za útok může právě Kamala, který jej měl napadnout pěstmi.

„Byl zbaběle bez varování zbit pěstmi do obličeje hráčem Kamarou za přítomnosti trenéra Stevena Gerrarda. V šoku byli i zástupci UEFA, kteří byli u celého incidentu osobně přítomni,“ napsal klub.

V útrobách stadionu Ibrox mělo dojít ke zbití Ondřeje Kúdely pěstmi. Slavia nemůže opustit prostory. Pražský klub zavolal policii. @SeznamZpravy to potvrdil zdroj přímo z místa. — Jiří Hošek (@hosekj) March 18, 2021

​A tuto skutečnost potvrdil také boss Jaroslav Tvrdík: „Šokuje nás, že po zápase došlo k fyzickému napadení našeho hráče. Na žádost Slavie případ řeší místní policie. Přejeme si podrobné vyšetřování celé situace ze strany UEFA.“

Následně slávisté přivolali policii, která je doprovodila na hotel. „Můžu potvrdit napadení, policie nás evakuuje ze stadionu,“ řekl k věci tiskový mluvčí Slavie Michal Býček asi hodinu a půl po zápase.

Slavia obvinění z rasismu odmítá, stejně jako Kúdela

A pokud jde o možné rasistické narážky ze strany Kúdely, ten to sám odmítá. Následně přiblížil, jak incident podle něho odstartoval.

„Řekl jsem mu „You‘re fucking guy“. Bylo to řečeno v emocích po dvou červených kartách a řadě brutálních zákroků soupeře, ale naprosto odmítám rasismus,“ uvedl.

A odmítá to také Tvrdík: „Slavia se kategoricky ohrazuje proti tomu, že hráč Ondřej Kúdela jakkoliv rasisticky urazil hráče soupeře. Šokuje nás, že po zápase došlo k fyzickému napadení našeho hráče. Na žádost Slavie případ řeší místní policie. Přejeme si podrobné vyšetřováni celé situace ze strany UEFA.“

Slavia se kategoricky ohrazuje proti tomu, ze hrac Ondrej Kudela jakkoliv rasisticky urazil hrace soupere. Sokuje nas, ze po zapase doslo k fyzickemu napadeni naseho hrace. Na zadost Slavie pripad resi mistni policie. Prejeme si podrobne vysetrovani cele situace ze strany UEFA. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

​Ten ještě doplnil, že „nezná slušnějšího a skromnějšího člověka, než je Ondra“.

Zmiňme, že skotská policie po incidentu eskortovala hráče Slavie do autobusu a doprovodila je poté na hotel. Do Prahy by čeští hráči měli zamířit v pátek dopoledne.