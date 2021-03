„Doma jsem se rozbrečel.“ Novotný se od plic vyjádřil o ODS, prozradil i jejich „dětskou“ chybu

Řeporyjský starosta a člen ODS Pavel Novotný ve svém rozhovoru pro česká média opakovaně zkritizoval svou vlastní stranu. Netajil se například svou nespokojeností s tím, jak se vede občanským demokratům v oblasti politické propagace a sebeprezentace. Naopak velice obdivuje strategii České pirátské strany a myslí si, že by se od nich měli občanští demokraté učit. Výrazným problémem jeho strany je rovněž absence vnitřní jednoty.

„Na ODS je vidět z rychlíku, jak jsme úplně rozklížení. Kuba, nebo Fiala? S kým se mám kamarádit? Děláme takové marketingové chyby, které nedělají ani studenti základní školy v první třídě,“ pohoršuje se Novotný.

Pražský starosta sice podle vlastních slov šéfa ODS Petra Fialu respektuje, ale vadí mu, že je v podstatě nepřístupný dokonce i pro své spolustraníky. Na tento problém narazil i sám Novotný, když si chtěl se svým šéfem promluvit osobně, avšak neúspěšně.

„K Fialovi mě marketingový tým nepustí. Říkám před ním věci, ze kterých se PR ODS hroutí. Třeba mu řeknu, že existuje trollí farma Marka Prchala a za ním všichni omdlí…Chtěli jsme spolu mluvit o samotě, ale nenechali mě s ním ani vteřinu, protože bych mu mohl říkat nějaké marketingové věci. Je v úzkých,“ konstatoval pražský politik. Následně dotyčný dospěl k neutěšenému závěru: „Petr je uzavřený v jakési bublině.“

Dále se Novotný přiznal, že politickou stranu, jejímž členem byl skoro 20 let, už nepotřebuje. Je si přitom jistý, že vzájemná spolupráce je výhodná především pro ODS, která může využít jeho určitou popularitu v Praze. Nevyloučil rovněž, že by mohl kandidovat do Sněmovny i za jinou stranu a měly by v tomto případě docela dobré šance. Vztahy s ODS jsou pro Novotného důležitou součástí jeho života, a proto osobně prožívá jejich krizi.

„Mrzí mě to, proto jsem se doma rozbrečel,“ prozradil řeporyjský starosta.

Odchod Novotného z ODS

Před pár dny Pavel Novotný prohlásil, že se chystá opustit ODS, jakmile proběhnou letošní volby do Sněmovny. Důvodem jsou zhoršující se vztahy a nepřátelský přístup jednotlivých členů strany.

„Já jsem se rozhodl okamžitě po volbách odejít. Zachovali se ke mně tak uboze, že už zůstávám jen ze solidarity. Je mi to líto. Dejte nám prosím hlas. A nezlobte se. Já s tím zmrdem (Janem, pozn. red.) Zahradilem a piarkem, co mi nesmí volat, aby mi náhodou nebyli něco dlužní, ve straně nebudu. Nastříkala mi sperma do obličeje. Cítím se tak,“ řekl dotyčný.