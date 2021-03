„Začínají nás kolonizovat dravé země.“ Šichtařová varovala před novou hrozbou a uvedla, kdo vydělal v době pandemie

Evropská společnost čím dál více kráčí doleva, říká česká ekonomka Markéta Šichtařová. Hlavním semeništěm socialismu je přitom samotná Evropská unie, myslí si expertka a uvádí, že do značné míry k tomu přispěla i pandemie koronaviru a s ní spojená ekonomická krize, v jejímž důsledku Evropané začali více spoléhat na levici. A tomuto trendu se nevyhnula ani Česká republika, v níž nyní řada politiků přichází s návrhy socialistického rázu. Jako příklad ekonomka uvádí nápad předsedy Senátu Miloše Vystrčila, v němž dotyčný vyzývá pracovníky na home office, aby se dělili o část svých příjmů s těmi, kdo nemá možnost pracovat dálkově.

„To je celé špatně. To celé je založeno na myšlence, že vezmeme peníze lidem, kteří si je umí vydělat, a dáme je do rukou těch, kteří si je vydělat nemohou nebo to nezvládají. A tím čerpáme hodnoty z místa, kde vznikají, do míst, kde se pouze spotřebovávají. Odbourává se tím jakákoliv ekonomická motivace,“ vysvětlila svůj postoj Šichtařová. Následně dodala, že divné je rovněž i to, že tento návrh přichází ze strany předního představitele pravicové strany.

Výrazné kritice podrobila Šichtařová i další levicové návrhy, jako například pětitýdenní dovolenou a čtyřdenní pracovní týden. Podle ní se v každém případě jedná o socialistické nápady, které vedou ke zvýšení finanční zátěže pro zaměstnavatele a poklesu výkonnosti, což nezbytně vyústí ve zchudnutí celé společnosti.

Kolonizace Evropy

Socialistický náklon doleva bude rovněž mít i geopolitické následky, protože asijské země na rozdíl od Evropské unie levicovým trendům nepodléhají, ale kladou důraz na zvýšení hospodářské produktivity, tvrdí Markéta Šichtařová. Prudký ekonomický růst asijských zemí bude totiž doprovázet i větší obchodní a geopolitická aktivita z jejich strany, zatímco Evropa bude postupně ztrácet svou konkurenceschopnost.

„Teď postupně přebírají veslo a začínají nás v podstatě kolonizovat. A ten kdysi rozvinutý svět? Amerika už není, co byla. Ani Evropa. Afriku si parcelují hlavně asijské země, zejména Čína,“ popisuje podstatu věcí česká odbornice.

Podle Šichtařové je to právě Čína, kdo zvládl koronakrizi z ekonomického hlediska nejlépe. V současné době pokračují ve zvýšení průmyslové výroby a bez pochyby to využijí ve svůj prospěch i v geopolitické rovině. Dotkne se to i běžného života obyčejných lidí, varuje ekonomka.

„Evropa s nimi není schopná držet krok a bohužel to jednou pocítíme všichni. Teď si hrajeme na socialismus, ale až nás začnou ekonomicky kolonizovat asijské dravé země, tak se nám to moc líbit nebude,“ uzavřela Šichtařová.