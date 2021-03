„Šňupali kokain a pozvali policisty.” Na nelegální párty v pražském baru zasahovala policie. Video

Pražská policie informovala o zásazích ve třech nelegálně otevřených provozovnách, k nimž došlo v noci na sobotu. Konkrétně se jednalo o dvě restaurace a jeden bar, kde policisté našli sáčky s kokainem. Za zmínku stojí i to, že jeden z účastníků ilegálního večírku zveřejnil na sociálních sítích foto, na kterém se odvážil označit českou policii.

Nehledě na nepříznivou epidemiologickou situaci v republice a veškerá vládní opatření v Česku stále probíhají nelegální uzavřené večírky. V noci na sobotu pražská policie přerušila řadu dalších párty v hlavním městě, ve dvou případech šlo o restaurace a třetí párty se konala v baru na Staroměstském náměstí. Právě řešení toho třetího případu si vyžádalo nejvíc úsilí ze strany policistů, protože příslušníci policie narazili na zavřené dveře, které nikdo neotevíral. Policisté proto museli vylomit zámek, aby se dostali dovnitř.

Ve dvou restauracích trávilo svůj volný čas celkem sedmadvacet lidí, zatímco v baru na Staroměstském náměstí jich bylo téměř čtyřicet. Výrazně větší počet návštěvníků nebyl to jediné, čím se tato párty lišila od ostatních. V dotyčném baru byl totiž objeven dokonce i kokain, jehož majitel však zůstal neznámý. V oficiální zprávě se uvádí, že „v souvislosti s nálezem drog byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu”.

Na oficiálním účtu české policie na Twitteru bylo rovněž oznámeno, že jeden z účastníků párty dokonce označil policii ve svých stories na sociálních sítích.

„Těžko říct, jestli jde o vrchol drzosti nebo hlouposti, když někdo v ,uzavřeném’ baru v centru Prahy šňupe kokain a ve stories, která při tom umísťuje na svoje sociální sítě, nás ještě označí,” informují představitelé Policie ČR.

Materiály na sociálních sítích jako další důkaz

Vedoucí odboru komunikace a vnějších vztahů české policie Kateřina Rendlová ve svém komentáři pro česká média poznamenala, že mladí lidé často sdílí na svých sociálních sítích fotky, na nichž dotyční demonstrativně porušují vládní opatření. Týká se to například i nelegálních párty či jízdy mezi okresy. Podle jejích slov to může sloužit jako další důkaz v rukou policie v průběhu vyšetřování. Včerejší případ přitom byl do určité míry unikátní, protože účastníci přímo označili policii na svých sociálních sítích, kde sdíleli materiály potvrzující porušení zákona.

„Dost dobře si neuvědomují, že nám poskytují sami proti sobě důkaz k následnému řešení věci,” zdůraznila Rendlová.