Europoslanec Ivan David bije na poplach: Pirátský místopředseda EP podporuje zlodějinu obchodních řetězců

„Případné schválení návrhu by bylo proti základnímu evropskému pravidlu volného pohybu zboží,“ oznámil pirátský europoslanec Marcel Kolaja během včerejšího výboru pro vnitřní trh na půdě Evropského parlamentu, kde se řešilo téma překážek na vnitřním trhu, tedy i případné české kvóty.

Podle Kolajy by kvóty na potraviny poškodily českou pověst i spotřebitele.

„Nejen, že jsou kvóty na potraviny přímo v rozporu se zásadami jednotného trhu, ale vedly by k vyšším cenám a k horší kvalitě výrobků. Návrh je tak proti vůli spotřebitelů,“ upozornil na jednání výboru pro vnitřní trh Marcel Kolaja.

Europoslanec míní, že přijetím návrhu by Česká republika „popřela svoji dobrou pověst na evropské půdě, kdy dlouhodobě prosazuje odstraňování překážek obchodu v rámci vnitřního trhu. I proto jsem rád, že u senátorů zvítězil zdravý rozum“.

Připomeňme, že před několika dny vrátil Senát ČR poslancům novelu zákona o potravinách, která kvóty na prodej tuzemských potravin zaváděla.

Návrh počítal s tím, že by obchody musely už od příštího roku zajistit, aby si u nich lidé mohli nakoupit alespoň 55 procent českých potravin. Do roku 2028 měla kvóta narůst až na 73 procent. Regulace by se týkala obchodů s prodejní plochou alespoň 400 metrů čtverečních.

Povinnost kvót se měla vztahovat na takové potraviny, jako je vejce, med, květák, zelí, česnek, čerstvé i chlazené hovězí, vepřové a skopové maso, a také na slunečnicový olej, mléko, sýry nebo tvaroh.

Zmiňme, že takzvané řízení o porušení smluv aktuálně řeší také Slovensko a Bulharsko. Český návrh nyní bude znovu posuzovat Poslanecká sněmovna.

Opravdu jde o překážky pro volný pohyb zboží? David to odmítá

Europoslanec Ivan David ve svém příspěvku na Facebooku ale postoj Pirátů k povinným kvótám odsoudil.

„Je to další příklad, jak strana, která má za cíl vyhrát parlamentní volby v ČR, poškozuje zájmy českých spotřebitelů i výrobců potravin,“ prohlásil s tím, že „v Evropské unii, založené na systému dotací a výhod pro nadnárodní korporace, se žádný volný pohyb zboží nekoná“.

Poznamenal, že takové „překážky“ v rámci vnitřního trhu uplatňují mnohé země EU, například sousední Rakousko, které má četné výjimky, umožňující převahu doma vyrobených potravin nad těmi dovozovými.

„Navíc náš zákon, který právě zamítl Senát, autoři napsali podle vzoru francouzského zákona, který reguluje činnost řetězců, tedy proti neexistující ‚volné soutěži‘,“ poznamenal europoslanec za stranu SPD.