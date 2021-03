Ať je nouzový stav do 11. dubna, pak by platil pandemický zákon, prohlásil Hamáček

Nouzový stav by podle ministra vnitra Jana Hamáčka měl být prodloužen do 11. dubna. Pak by se opatření mohla řídit podle pandemického zákona. Rozvolňování tvrdých opatření bude podle vicepremiéra možné až ve chvíli, kdy se uvolní kapacity nemocnic.

„Nouzový stav musí do sněmovny, projednáme to v pondělí. Shoda je minimálně čtrnáct dní prodloužení. Doufám, že by 14 dní mohlo stačit.“ Když se denní přírůstek nakažených dostane pod 5 tisíc případů, může se prý začít rozvolňovat. „Pak bychom mohli zrušit zákaz mezi okresy a dojet to na mírnějších opatřeních,“ řekl Hamáček v pořadu Partie v televizi Prima.

Třítýdenní lockdown zabírá, čísla nově nakažených klesají, ale jeho neprodloužení by podle Hamáčka znamenalo „sebevraždu”.

Nouzový stav je aktuálně vyhlášen do 28. března.

