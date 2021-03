Primátor Hřib chce rozšíření pohybu pro Pražany: hlavní město a okolí by měly být považovány za jeden okres

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) společně s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN) požádali vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby pro účely opatření zakazujícího pohyb mezi okresy byly Praha, Praha-východ a Praha-západ považovány za jeden okres. Hřib to oznámil v pořadu Partie v televizi Prima.

„Chtěli jsme, aby se sloučila Praha-západ a východ. Vyrazit do prázdného lesa v okrese Praha-západ přece není takový problém,“ řekl pražský primátor.

Připomínáme, že žádost vznikla po vzoru okresů Brno-město a Brno-venkov, které jsou též považovány za jeden.

„Ti lidé stejně jezdí do Prahy pracovat,“ řekl Hřib.

Primátor Hřib také poznamenal, že lidé podle současných pravidel nesmí nakupovat v jiném okrese, i když tam jezdí za prací.

Podle Hamáčka o tom lze diskutovat, znamenalo by to ale další mísení obyvatel. Pokud lidé vydrželi doteď, tak se domnívá, že ještě chvíli vydrží.

„Teď už bych to neměnil,“ poznamenal.

Připomeňme, že podle rozhodnutí vlády omezení pohybu mezi okresy bude pokračovat i po 21. březnu. Lidé nesmí přejíždět, vyjma cest do zaměstnání, k lékaři nebo třeba na úřad. Nařízení původně ukládalo také trávit volný čas včetně procházek do přírody v obci, tento týden kabinet opatření upravil a volný čas lze trávit v celém okresu.

Koronavirus v Praze: Počty nově nakažených klesají už 10 dní v řadě

Testy v sobotu odhalily v Praze 638 nových případů onemocnění covidem-19. Je to o 300 méně než před týdnem. Zároveň to je nejnižší sobotní nárůst od prvního únorového týdne. Přírůstky nakažených v hlavním městě v mezitýdenním srovnání zpomalují už deset dní v řadě. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Od začátku epidemie odhalily laboratoře v hlavním městě 16 376 nakažených.

Od loňského začátku epidemie se v hlavním městě novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 166 376 lidí. Téměř 143 000 z nich se již z nemoci vyléčilo. S nákazou dosud v Praze zemřelo 2 251 lidí. Aktuálně je v hlavním městě zhruba 23 200 nakažených, většina s mírným průběhem nemoci.

K nedělnímu ránu bylo v pražských nemocnicích volných pět procent lůžek na odděleních JIP a ARO. Na covidové pacienty z toho připadalo sedm míst. Standardních postelí s kyslíkem bylo ráno neobsazených 13 procent, z toho 49 jich bylo na covidových odděleních.

Zdravotníci v Praze podali 242 692 dávek vakcíny, z toho 3592 v sobotu. Obě potřebné dávky zatím v metropoli dostalo 80 313 lidí. Praha má asi 1,3 milionu obyvatel.

Městští zastupitelé ve čtvrtek schválili, že od pondělí může v Kongresovém centru začít ve zkušebním provozu fungovat místo pro očkování. V prvním týdnu vakcínu v centru dostanou městští policisté a lidé s poruchami intelektu a jejich ošetřovatelé. Pro očkování lidí ze státního registračního systému se má otevřít centrum začátkem dubna.