Odporný čin: Vandalové vykradli hrob zesnulého Karla Gotta. Nestalo se tak však poprvé

Vypadá to, že někteří lidé nemají ani kapku úcty k zemřelým, ani žádnou soudnost. Jak jinak si totiž vysvětlit, že se nyní terčem vandalů stal hrob zesnulého zpěváka Karla Gotta, z něhož zmizely sošky zlatého slavíka a zlaté růže. Bohužel to však není jediný případ, jelikož nedávno krádeži čelil i nedaleký hrob zpěvačky Evy Pilarové.

V poslední dobou došlo ke dvěma odporným činům, které jen potvrdily, že některým lidem už není nic svaté, a to ani památka zemřelých. V posledních týdnech totiž byly vykradeny hroby Karla Gotta a Evy Pilarové. Rodiny a fanoušci se snaží místo posledního odpočinku těchto dvou celebrit sice jen zkrášlovat, jiným to zřejmě leží v žaludku.

To, že se nyní z hrobu českého slavíka ztratily zlaté sošky, zjistili jeho fanoušci.

„Jen doufám, že ho nikdo proboha neukradl. Před Vánoci tam ležela i zlatá růže. Ani ta tam není. Dokonce někdo přejel v zatáčce koly přes trávník a slušně očesal spodní rododendron a vyryl dost hlubokou brázdu v tom jeho trávníčku. Dost ubohé, protože v těch místech je dost široká cesta, aby bylo možno se vyhnout,“ uvedla jedna z Mistrových fanynek.

K věci se následně vyslovila mluvčí rodiny Gottových Aneta Stolzová. Ta bohužel krádež potvrdila.

„Bohužel musím napsat, že se opravdu poslední dobou věci a dárečky z hrobu Karla Gotta ztrácejí, nejen tedy zmíněný slavík. Je nám líto, čeho jsou někteří lidé schopni,“ prozradila Stolzová.

Zmiňme, že pokud jde o hrob Evy Pilarové, z jejího hrobu dle Jana Kolomazníka nedávno zmizely dvě sošky.

Karel Gott

Připomeňme, že legenda české hudební scény, zpěvák, zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října 2019, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co chvíli předtím přiznal, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad zlatým slavíkem vyhrála.

Poslední rozloučení se zpěvákem proběhlo v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Se slavným zpěvákem se přišlo rozloučit mnoho osob z politického prostředí. Na mši přišel předseda vlády Andrej Babiš, dále členové jeho vlády, předseda Senátu Jaroslav Kubera, šéf poslanecké sněmovny Radek Ondráček a nechyběl také český prezident Miloš Zeman.

Během své kariéry Gott vydal 293 sólových alb doma i v zahraničí. Celkově nazpíval kolem 2500 písní. Od roku 1965 se prodalo padesát milionů nosičů alb s jeho nahrávkami, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. V anketách Zlatý slavík a Český slavík získal celkem 42 ocenění. Obdržel 120 televizních ocenění, osm zlatých desek a jednu diamantovou desku.

Eva Pilarová

Eva Pilarová byla známá česká zpěvačka a herečka. Během své celoživotní kariéry získala tři Zlaté slavíky a měla za sebou několik hereckých rolí, například v oblíbeném filmu Kdyby tisíc klarinetů. Proslula řadou populárních hitů jako Hrom aby do tebe nebo Co je to láska, ale také svým unikátním hlasem oplývajícím navíc vynikající pěveckou technikou. Měla soprán o třech oktávách. V roce 2009 byla Evě Pilarové udělena Medaile Za zásluhy.

Zemřela po dlouhé nemoci ve věku 80 let, a to 14. března 2020.