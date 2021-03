V ČR přibylo 2 373 nových případů nákazy. Jde o nejnižší denní přírůstek od 13. prosince

Laboratoře u nás včera odhalily celkem 2 373 nových případů nákazy. To je o 955 méně než před týdnem, a zároveň se jedná o nejnižší denní přírůstek od 13. prosince loňského roku. Index PES se stále drží na hodnotě 68 bodů, kdežto reprodukční číslo R zaznamenalo mírné zhoršení. Od dnešního dne se navíc mění nějaká opatření.

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví v Česku včera, v neděli 21. března, přibylo 2 373 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to zhruba o tisíc méně než předchozí neděli (3328). Zmiňme ale, že víkendová čísla bývají obecně nižší. Celkem se tak u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 467 333 osob.

Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 232 365 aktivních případů, pokud jde o lidi ve věku 65+. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 8007 osob. Pokud jde o počet pacientů v těžkém stavu, těch je 1910. I když v mezitýdenním srovnání klesl počet hospitalizací o 758 případů, české nemocnice jsou bohužel stále na pokraji svých kapacit. Na ARO+JIP odděleních je volných 12 procent lůžek. Standardních lůžek je neobsazených 24 procent.

Za včerejšek bylo vykonáno 7 389 PCR testů (celkem již 6 016 203 testů) a 38 892 antigenních testů (celkem již 4 825 289 testů).

Naočkováno bylo již celkem 1 340 728, přičemž za včerejšek jich bylo vykázáno 8 077. To je zatím nejméně ve víkendovém dni od začátku března. Připomeňme, že se u nás vakcinuje přípravky Pfizer, AstraZeneca či Moderna. V dubnu k nám také dorazí čtvrtá vakcína, u níž bude stačit pouze jedna dávka. Ta je od firmy Johnson&Johnson.

Uveďme, že za včerejší den přibylo 118 vyléčených a celkově se tak tento počet uzdravených zvýšil na 1 262 738. Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala covidová pandemie, aktuální čísla hovoří o 24 810 zemřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 89 obětí. Tyto údaje se ale mohou ještě zpětně změnit.

Co se týče protiepidemického indexu rizika, ten je stále na 68 bodech, což odpovídá čtvrtému z pěti stupňů pohotovosti. I tak u nás ale stále platí opatření podle nejvyššího, pátého stupně. Reprodukční číslo R zaznamenalo mírné zhoršení, jelikož nepatrně vzrostlo z hodnoty 0,85 na 0,86. Nižší bylo naposledy 21. ledna. Připomeňme, že toto číslo udává počet lidí, které může infikovat jeden nakažený, a pokud je číslo R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá.

Zaměříme-li se na to, kde je nyní nejhorší vývoj nákazy, je to v okrese Jindřichův Hradec. Připadá tam 999 lidí s potvrzenou nákazou na 100 000 obyvatel. V hlavním městě pak za neděli registrují nových 337 případů, což je nejnižší denní přírůstek od konce ledna. Předchozí neděli testy odhalily přes 500 nakažených.

Úprava opatření

Připomeňme, že ode dneška se na našem území mění opatření o pohybu v rámci okresů. Od dnešního dne totiž lidé mohou sportovat a vyrážet do přírody v celém svém domovském okrese. Dosud to bylo omezeno pouze na území obce.

Co se však týče samotného omezení pohybu mezi okresy, které platí od začátku března, to dál zůstává v platnosti. Stejně tak jsou stále platná i další opatření, které vláda nařídila kvůli boji s covidem-19. Děti se za tím do škol nevrátí, jelikož školky a školy zůstávají dál zavřené, stejně jako většina obchodů a služeb.

Vláda bude dnes jednat o prodloužení nouzového stavu. Ten současný by měl totiž skončit 28. března. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného je ale potřeba ponechat opatření navázaná na nouzový stav i za toto datum, nejspíše až do velikonočních svátků, tedy do 5. dubna.