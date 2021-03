Kvóty pro ženy v českých politických stranách? Nová vládní strategie nadzvedla ze židle generála Pavla

Připomeňme, že Vláda České republiky projednala dne 8. 3. 2021 Strategii rovnosti žen a mužů na období 2021 – 2030. Daný dokument formuluje opatření, která jsou potřeba pro zvýšení kvality života žen i mužů v naší zemi na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Daná opatření reagují i na pandemii koronaviru, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

Za zmínku stojí také to, že v rovnosti žen a mužů Česko již delší dobu pokulhává za průměrem Evropské unie.přitom mají negativní dopad na kvalitu života žen i mužů.

Pokud jde tedy o toto téma, Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR nyní v osmi oblastech společenského života připravil konkrétní opatření ke snížení genderových nerovností. Jde o opatření v oblasti Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy a Instituce.

Součástí této strategie je celkem 8 tematických oblastí a 26 strategických cílů. Dokument definuje aktivity vlády v oblasti rovnosti žen a mužů na příští desetiletí. A je až překvapivě konkrétní – obsahuje čtyři stovky kroků, od návrhu na kvóty pro politické strany i obchodní společnosti až po garantované místo v jeslích od jednoho roku dítěte.

Reakce generála Pavla

Na celou věc nyní na sociální síti reagoval také český armádní generál Petr Pavel. Ten však takové rozdělování považuje za urážlivé.

„Rozdělování kvótami podle pohlaví, ať už ve firmách nebo v politice, považuji spíše za urážlivé než pokrokové. Stejné příležitosti, stejné hodnocení práce a vhodné benefity spojené s náročnou péčí o děti, to mi dává smysl. Ne kvóty podle kolonky ‚pohlaví‘,“ napsal na Twitteru Pavel.

​Zdá se tedy, že Pavel ze strategie, která chce v následující dekádě srovnat šance mužů a žen v Česku, není zrovna moc nadšený. Navíc dotyčný svou reakcí na sociální síti rozpoutal vášnivou debatu. Někteří s ním souhlasili, jiní zastávali naprosto odlišný názor.

„Zeptám se i Vás – jaký jiný způsob navrhujete, aby ženy nebyly latentně diskriminovány v postupu na vyšší pozice, zejména v politice?“ ptali se jej lidé.

Někteří dávali najevo nesouhlas: „Při vší úctě, pane generále, to nemáte pravdu. Aby se věci měnily, někdy je musíte zavést zákonem. Volební právo žen, občanská práva černé komunity v USA, pozitivní diskriminace pro handicapované, válečné veterány a další. Zákony jsou vlastně kvóty. Je třeba o věci diskutovat.“

Jiní se pak Pavlovi snažili vysvětlit, že na tom není nic zlého: „Měl jsem na to dlouhou dobu stejný názor. Pak jsem se na to podíval trochu sobecky z pohledu firmy. Firmě je nařizováno něco, co pro ní bude mít nezvratný přínos. Ženy na vysokých pozicích jsou pro firmy důležité a nenahraditelné. Takže je to správná a zatím jediná cesta.“

Ale zazněly i opačné názory. „Souhlasím, že je to urážlivé a nikoliv pokrokové. Dle zahraničních zkušeností mají tato opatření negativní efekt, např. podíl žen ve vedoucích pozicích je nižší než aktuálně v ČR,“ napsal jeden uživatel.

Další komentující pak podotkl: „Souhlasím. Jediné, k čemu takovéto regulace vedou je pozitivní diskriminace.“

A řeč přišla i na podstatu samotných kvót jako takových: „Spíše urážlivé? Kvóty nejsou spíše urážlivé, kvóty jsou normální sprostá diskriminace na straně jedné a protekce na straně druhé.“