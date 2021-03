Klaus ml.: Rasismus dneška? Možnost chovat se jako zločinec či násilník, ale mít v ruce kouzelný prsten

Šéf Trikolóry Václav Klaus ml. se ve svém obsáhlém komentáři pro portál Echo24.cz zaměřil na téma rasismu. To totiž naší společností rezonuje hned v mnoha ohledech. Politik si tak při této příležitosti zamyslel nad tím, co je vlastně „rasismem dneška“ a uvedl, že si myslí, že jsou dnes bohužel daleko silněji trestány činy verbální než činy násilné.

Ve svém posledním komentáři pro zmiňovaný portál se Klaus junior zabývá otázkami, zda jsou horší trestné činy násilné nebo verbální, zda budou u soudů ještě používány důkazy a také, co je to rasismus. Hned v úvodu však přichází s definicí tohoto pojmu.

„Rasismus je teorie a ideologie hlásající, že odlišný vývoj různých lidských ras a etnik, podmíněný geografickou diverzitou, determinuje schopnosti a vlastnosti jejich jednotlivých příslušníků. V praxi pak tento názor v řadě případů vedl (či stále ještě vede) k rasové segregaci, veřejnoprávní nebo soukromoprávní diskriminaci, a ve výjimečných případech i k pokusům o vyvraždění nepřátelských skupin,“ cituje hned ze začátku, aby bylo jasno.

Poté se již věnuje událostem uplynulého týdne, a to hezky popořadě. Zamyslel se například nad tím, jak je to s tresty za nenávistné komentáře a schvalování rasismu.

„V rámci tažení nové levice světem (velká část je toho již u nás) – policie nehoní lumpy, ale kouká se na internetu, zda tam nepíšete něco nevhodného. Tresty za „nenávistné komentáře“, schvalování terorismu a podobně jsou drakonické. Mnoho let nepodmíněného odnětí svobody,“ uvádí.

U této příležitosti připomíná, že jeden český mladík se v minulosti vyjádřil k vraždám v mešitě na Novém Zélandu, k němuž došlo před pár lety, následovně: „Jak vám chutná vaše medicína?“ A jaký následoval trest?

„Dostal teď 6 let natvrdo. Schvalovat vraždění není v pořádku a společnost se takovému chování má bránit. Ovšem třeba upozorňovat, že stovky teroristických činů spáchali muslimové vůči křesťanům v posledních letech – na tom nic nezákonného nebo nenávistného není. To je pravda,“ podotýká Klaus ml.

Politik Trikolóry pak hovoří o tzv. dvojím metru, a vzpomíná na útok na Kapitol USA a prostesty hnutí Black Lives Matter.

„Pochod na Kapitol je zločinné spolčení a každý kdo tam byl (aniž se choval nezákonně nebo agresivně) patří před soud, vyhodit z práce a vůbec exkomunikovat ze společnosti. Kdežto teror v ulicích při Black Lives Matter s mnohem více mrtvými, se stonásobně větší škodou – je dobrá věc, kde to pár lidí jenom trochu přehnalo, ale jinak to každý musí chápat,“ komentuje souvislosti.

V následující části se tak zamýšlí nad tím, co je vlastně rasismem v dnešní době.

„To je rasismus dneška. Možnost se chovat jako zločinec či násilník, ale mít v ruce kouzelný prsten, který vás ospravedlní – protože se tak chováte v rámci boje proti rasismu,“ tvrdí.

Podle syna někdejšího exprezidenta totiž dnes žijeme v době, kdy samotné obvinění ze špatného jednání vůči ženám (MeToo) či obvinění z rasismu je již dostatečné ke společenské likvidaci obviněného. Hovoří o tom, že v USA už je to daná věc a k nám to pomalu, ale jistě, míří také.

„Každý, kdo se obviněného zastává či požaduje důkaz, je napůl rasista nebo protiženský násilník. Ušklíbnout se, že si herečka vzpomněla po dvaceti letech, jak šla k vlivnému filmovému producentovi do jeho hotelového pokoje ve dvě ráno a teď je z toho traumatizovaná, to si můžete dovolit v ČR (ale půjdou po Vás) – nikdo si to již nedovolí v Americe,“ říká s tím, že to hodně lidí u nás nechápe.

Sport, nadávky a rasismus?

A řeč přišla také na sport. Klaus ml. zavzpomínal na skandál Slavie a zmínil, že by před dvaceti lety byla dohra zápasu Glasgow – Slavia čistě o trestech pro Skoty za brutální fauly, nesportovní chování a napadení hráče mimo hrací plochu (selhání pořadatelské služby). Byla jiná doba. A to i před deseti lety. To by se dle Klause ml. zase slávisti mohli hájit tím, že stoper Ondřej Kúdela vůbec neumí anglicky a nadával Glenovi Kamarovi něco česky a tím by to skončilo. Dnes už je tomu ale jinak.

„Dneska ale obvinění z rasismu stačí. Hotovo dvacet. V obou případech sledujeme flagrantní ukázku toho, jak verbální činy – jsou trestány daleko silněji než činy násilné,“ míní.

Snaží se tak poukázat na to, že internetový schvalovač násilí dostal větší trest než někdo, kdo sebral dědečkovi peněženku a tašku s nákupem a ještě ho u toho zkopal.

„Tohle není normální! Takhle naše společnost není založena a tohle není naše vnímání práva,“ rozčiloval se Klaus ml.

Za normální Klaus nepovažuje ani to, k čemu došlo po incidentu mezi Slavií a Rangers. Myslí si totiž, že je nespravedlivé, aby se na slávistického stopera pořádala mediální štvanice, která brzy přeroste v evropskou disciplinární, zatímco skotští násilníci, kteří málem ukopli brankáři hlavu, kopali do ležících hráčů nebo někoho mlátili pěstmi, dostanou distanc na jeden zápas. A ani to není jisté.

V neposlední řadě se vyslovil také k fotbalovému nadávání, přičemž hovořil z vlastní zkušenosti, jelikož hrál 2. ligu (a spoustu nižších) v „Hanspaulce“.

„Jsou pochopitelně zápasy sportovní a fairplay. A jsou zápasy vyhecovaný. A někdy si hráči nadávaj a jdou po sobě. Často když to nezvládá rozhodčí (jako ten v Glasgow). Určitě jsem taky někdy někomu nadával nebo s ním byl ve verbálním kontaktu. A často nadávali mě – byl jsem bojovný hráč. Nemusíme tu nadávky opakovat. K fotbalu nepatří – má za ně být žlutá karta (nesportovní chování) nebo červená – pokud jsou vyloženě spojená s agresí,“ míní.

I tak to ale dle něj často končí tak, že rozhodčí nadávky „neslyší“ nebo je to truhlík.

„Často jsou tam výhružky „přerazím ti hnáty“ a tak. No, fotbal je lidová hra. (…) A to nadávání k tomu prostě občas taky patří a nikdo z toho nic moc nedělal. A bylo úplně jedno, o jaký nadávání šlo. Často mi nadávali „ty držko křivá“ nebo podobně – to jsme měli hned přerušit utkání, že jde o nadávání související s tělesným postižením, což je neslučitelné s blablabla??“ snaží se srovnat věci.

Zastává tedy přesvědčení, že když člověk někomu nadává, dělá to proto, aby ho urazil slovně, ne proto, že má něco proti vrozenému postižení. „Malýmu hráči nadávají do skrčků (zk…ých skrčků), velkým do tlustých prasat, kudrnatým a snědším do cikánů, hubeným do chcípáků, zrzavejm do zrzavejch debilů (čímž ovšem útočíte na nedostatek nějakého pigmentu nebo přebytek, za který nemůže). Jak chcete nadávat černochovi nějak hezky a nerasisticky, abyste se ho vůbec nedotkli?“ ptá se.

Svůj post pak končí slovy, že správné je sice nenadávat vůbec, ale ve fotbale často „lítají emoce“ a bez toho to nejde. „Nadávání je agrese. Ale daleko menší než agrese fyzická,“ uzavírá věc.