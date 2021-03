„EU je přímo protidemokratická.“ Okamura upozornil na nebezpečí Evropy

„Evropská unie není pouze nedemokratická, je přímo protidemokratická. Na úrovni Evropské unie nemůže fungovat demokracie, protože neexistuje evropský „démos“, neexistuje evropský politický národ. Každý národ v Evropě má své vlastní tradice, historii, hodnoty, kulturu a sociální, zdravotní a ekonomický systém,“ uvedl v úvodu svého příspěvku na sociálních sítích Tomio Okamura.

Předseda SPD následně poukázal na skutečnost, že prostí příslušníci národů členských států EU ani pořádně neznají nejvyšší představitele tohoto spolku. Češi prý znají maximálně předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a českou eurokomisařku Věru Jourovou.

„Kolik eurokomisařů lidé vlastně znají? Pravděpodobně znají předsedkyni Komise EU Ursulu von der Leyen. Češi znají Věru Jourovou, protože pochází z naší země. Češi znají pár českých europoslanců. To je ale asi tak všechno. Lidé se nejvíce zajímají o vlastní domácí národní problémy. Národní stát je optimální politická aréna a území pro demokracii,” myslí si politik.

Podle jeho slov je evropská integrace států „jeden velký podvod“, jelikož lidem a národům se údajně na počátku slibovalo něco jiného, než v co se později EU změnila.