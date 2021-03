„Vlády lžou a Piráti jsou zlo dnešní doby.“ Klaus se v rozhovoru utrhl ze řetězu

Václav Klaus v komentáři na televizi XTV k současné situaci okolo koronaviru, k činnostem české vlády a dalších evropských vlád uvedl: „Že to je lež, že to je lež nad lží a faleš, to začíná být více a více lidem zřejmé.“

Podle jeho názoru pokračování v politice restrikcí povede k rozvratu ve školství, ekonomice a ve veřejných financích. „To je totální rozvrat, a jestli to tak někdo nechce nazývat, tak si myslím, že si zakrývá oči a nechce vidět věci jasně a ostře,“ dodal.

Svoji roli bývalý prezident vidí v tom, „aby něčím trošku pohnul, postrčil, uvedl vchod“. Klaus nicméně v rozhovoru uvedl, že shromáždit lidi na velkou demonstraci není jednoduché.

Při hovoru o politických stranách zastoupených v parlamentu Václav Klaus uvedl, že s vládními stranami seshodnout vůbec na ničem. Opozici přitom označil za „kvazi opozici“. Bývalý prezident přitom uvedl, že cítí povinnost burcovat společnost , velké politické ambice ale prý už nemá.

„Už jsem netrpělivý, už je mi pár let a nevím, čeho se ještě dožiju a nedožiju. Proto mám pocit povinnosti a zodpovědnosti, abych se o něco takového pokoušel,” řekl v rozhovoru s Lubošem Veselým na XTV Klaus.

Moderátor věnoval pozornost možnému spojení sil Trikolóry jeho syna a SPD Tomia Okamury. „O tom, že by bylo možné, aby se jejich šéfové nějak dobře domluvili, mohl bych snít, mohl bych je vyzývat a dostávám jeden dopis za druhým, aby všichni tito lidé ubrali na svém egu a uvědomili si, o co společného jim jde. Jestli toto je cesta, aby si zítra padli do náruče, to já prostě nečekám,” uvedl Klaus.

O Pirátech

Při rozhovoru o Pirátech bývalý prezident prohlásil, že je potřeba zabránit nástupu „moderního digitálního komunismu“. Možný příchod Pirátů k moci přitom označil téměř za „potopu světa“.

Klaus rovněž v rozhovoru vysloveně uvedl, že Piráty považuje za „zlo dnešní doby“, a z jejich politického působení prý cítí nebezpečí.

„Myslím si, že spadnout z bláta do louže tím, že někteří političtí naivkové porazí dneska Babiše a dostanou Bartoše, to já považuji za Pyrrhovo vítězství. Dokonce v tomto smyslu si myslím, že Babiš je stará struktura. A ty staré struktury jsou trošku omšelé a méně nebezpečné, zatímco Bartoš je nová, neomšelá struktura a v tomto smyslu více nebezpečná,” řekl na XTV bývalý prezident.

Prodloužení nouzového stavu

Předseda ČSSD Jan Hamáček včera na tiskové konferenci uvedl, že omezující opatření vlády zabrala a epidemiologická situace se zlepšuje. Přesto ale je podle něj nutné opět prodloužit nouzový stav.

„Trend se konečně otočil, mezitýdenní přírůstky klesají. A to bylo hlavním cílem opatření,“ konstatoval ministr vnitra. Hlavním cílem nyní prý bude dostat žáky zpět do škol.