Klaus mladší odchází z čela Trikolóry

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že nepovedu Trikolóru do sněmovních voleb 2021, nebudu sám nikam kandidovat a ukončím veřejné aktivity. Důvody jsou z drtivé většiny osobní,“ uvedl na svém Facebooku politik.

Podle jeho slov by neměnil ani čárku na stávajícím politickém programu, ale musí ho prý hájit někdo s daleko větší zásobou energie a politickým talentem.

„V tom, co jsem hájil, jsem si jist, že šlo o věci nezbytné pro úspěšnou budoucnost republiky. Neměnil bych na tom ani čárku. Zeštíhlit stát, nechat lidi pracovat a žít. Bohatství vzniká z práce, ne z dávek a dotací. Hájení národní svrchovanosti, aby o této zemi rozhodovali lidé, kteří zde žijí. Obrana tradičních konzervativních hodnot, protože z nových ideologií často přichází jen teror, chudoba a vlády nových vyvolených. Snaha nežít v covidovém koncentráku. To vše je pravda a silný a zásadový politický program a v naší zemi ho komplexně nikdo jiný přesvědčeně nehájí. Ovšem musí ho hájit někdo s politickým talentem a zejména obrovskou energií,” myslí si Václav Klaus.

Zakládající člen Trikolóry uvedl, že o energii přišel v roce 2017, když se mu rozpadla rodina. „ (…) ztratil jsem vtip, někdy rozvahu, někdy se rozhodoval radikálně, kde byl na místě nadhled. Někdy naopak,“ napsal.

Příchod do politiky

Klaus mladší uvedl, že se do politiky dostal „překvapivě“ díky psaní velmi populární rubriky na portálu Novinky. V té době prý neměl žádný politický plán.

„Do politiky jsem se dostal (sám trochu překvapeně), na základě obrovské podpory lidí, kdy jich statisíce čítávalo v pondělí můj pravidelný sloupek na Novinkách. Neměl jsem žádný plán, ani mecenáše,“ uvedl politik.

„Trikolóra dosáhla v krajských volbách cca 3,4% hlasů celostátně, má strukturu ve všech krajích, máme nějaké peníze na kampaň, ale něco nám chybí. Jasně, covid a nemožnost se setkávat nám hodně uškodil jaké mladé straně a tyhle okolnosti a tamhlety a v některých krajích nám místní kmotři posílali členy, aby nám tam škodili, a média nás nemají rádi, a málo vlivných lidí se stejnými názory se přidalo a blablabla – to je všechno pravda, ale to je vždy řešitelné. V tom není problém. Chyba je ve mně. Nemám energii a prostě nemůžu teď svolávat ostatní na zteč, když vím, že bych sám šel bez chuti,“ napsal na svých sociálních sítích Václav Klaus mladší.

Zakladatel Trikolóry uvedl, že kandidovat jen pro samu kandidaturu proti Pirátů či proti Andreji Babišovi, aby je oslabil, považuje za politický nesmysl. Klíčem k politickému úspěchu je prý pozitivní politický program.

„Svoláme, co nejrychleji celostátní sněm, abych se mohl i formálně vzdát funkce předsedy. Ale toto není politický status, co se má stát a kdo má co dělat. Tohle je osobní rozhodnutí,” uzavřel Václav Klaus své vyjádření.