Komentátorka Stonjeková: Nezbepeční jsou Piráti, a ne komunisté

Stonjeková uvedla, že Piráti jsou výsledkem bezmezného a dlouhého vymezování se vůči straně ANO předsedy vlády Andreje Babiše.

„My jsme tak strašně dlouho vymezovali vůči Andreji Babišovi, a z mého pohledu člověka, který se považuje za pravičáka, pravicového konzervativce, je logické se vymezovat vůči ANO, ale to vymezování bylo tak dlouhé a tak silné, až došlo k tomu, že nám tady vyrostli Piráti,“ prohlásila během svého streamu komentátorka.

Stonjeková v pořadu přiznala chybu, neboť si myslela, že Piráti nepřesáhnou určitý potenciální volební výsledek. Ten ale na základě nedávných průzkumů se zdá být již mnohem vyšší.

„Musím se přiznat k tomu, že Piráti jsou jednou z věcí, kde jsem se já jako komentátorka opravdu sekla. (…) Já jsem se v Pirátech strašně sekla, protože jsem jednou po evropských volbách napsala, že nějakých těch 14-15 %, které oni mají, je jejich vrchol a výš už to nepůjde,“ uvedla a dodala: „Teď to tedy bohužel vypadá, že to výše může jít, dokonce to vypadá, že to může jít fakt o hodně výš a je to věc, která mě netěší a která mě.“

Podle jejích slov již není třeba se obávat „starých komunistů“, jimiž myslí stranu KSČM a jejích členů organizovaných okolo stávajícího předsedy Vojtěcha Filipa. Nové nebezpečí prý představují právě hlavně Piráti.

„Já se i hodně často dohaduji s lidmi, kteří mají podle mého názoru pořád starou tendenci – obávat se těch starých dobrých komunistů. Já si opravdu myslím, že parta kolem Vojtěch Filipa už dneska žádné velké nebezpečí nepředstavuje. Pro mě osobně, a myslím si, že i pro spoustu dalších lidí, jedním z nich je bývalý prezident Václav Klaus, představuje čím dál tím větší nebezpečí právě ta parta kolem Ivana Bartoše,“ prohlásila na kanálu Xaver Live komentátorka.

Karolína Stonjeková následně uvedla, jaký model chování Piráti podle jejího názoru používají. Strana prý představuje svého předsedu Ivana Bartoše, který je pro veřejnost svým vystupováním a názory přijatelný, aby tím zakryla svoji skutečnou tvář.

„Piráti to mají strašně šikovně zařízené. Je potřeba přiznat, že pan Bartoš je politik, který minimálně o parník převyšuje ostatní chlapce a děvčata z demobloku. A on je vlastně vystrčený do popředí proto, aby se až tolik nevidělo na to, co je za ním. Aby se třeba neviděli takové ty excesy , jako byla kandidatura pana Tomáše Tožičky, jako jsou členové Pirátů, kteří otevřeně vzhlížejí ke Karlu Marxovi a podobně,“ myslí si.

„Řekla bych, že zatím je to v takové fázi, kdy těchto lidí mají Piráti tendenci se zbavovat nebo je upozaďovat právě proto, aby se veřejně až příliš neodhalila jejich pravá tvář,“ zmínila Karolína Stonjeková.

Jako příklad uvedla zvažovanou kandidaturu Tomáše Tožičky do Senátu.

„Třeba když se tehdy zbavili kandidáta do Senátu pana Tožičky, tak já si myslím, že to bylo právě proto, že on jim kazil tu pracně budovanou image nelevicové neextrémistické strany, protože Piráti jinak prostě jsou extrémní levice,“ prohlásila.

„Je to věc, před kterou bychom se měli mít na pozoru,“ uzavřela téma Pirátů Karolína Stonjeková.

Klaus o Pirátech

Pirátům se ve svém včerejším rozhovoru věnoval i bývalý prezident Václav Klaus. Ten ve studiu televize XTV uvedl, že „Piráti jsou zlem naší doby“ a z jejich působení v politice cítí nebezpečí.

„Myslím si, že spadnout z bláta do louže tím, že někteří političtí naivkové porazí dneska Babiše a dostanou Bartoše, to já považuji za Pyrrhovo vítězství. Dokonce v tomto smyslu si myslím, že Babiš je stará struktura. A ty staré struktury jsou trošku omšelé a méně nebezpečné, zatímco Bartoš je nová, neomšelá struktura a v tomto smyslu více nebezpečná,” řekl na XTV bývalý prezident.