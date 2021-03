Slavia žádá přesun derby se Spartou kvůli boji za český fotbal

V minulých dnech měla Slavia odeslat řediteli Ligové fotbalové asociace Tomáši Bártovi mail s prosbou, jestli by ligový orgán nemohl derby se Spartou přeložit z 11. dubna na jiné datum.

Pro Sport se o tom zmínily dva zdroje, které ale chtějí zůstat anonymní.

Sparta se k situaci zatím nevyjádřila, nakolik jí chybí oficiální podklady. Podle informací webu ale Sparta nevidí žádný důvod, proč by se derby nemělo odehrát v naplánovaném termínu.

Ligová fotbalová asociace se teď bude žádostí Slavie zabývat, vyhovění jejich žádosti by však bylo těžko realizovatelné. Nejbližší volný střed týdne je mezi 29. a 30. ligovým kolem. S tímto termínem však nelze stoprocentně počítat. Důvodem je nejen epidemická situace, ale také to, že oba týmy pokračují v domácím poháru, oba mají před sebou čtvrtfinále, a Slavia bude chtít prodloužit svoji cestu Evropskou ligou.

Všechny další postupy by mohly postupně vyřazovat volné termíny. Z pohledu Slavie jde právě o cestu Evropskou ligou. Černobílí se měli ve své žádosti odvolat na boj o český koeficient. Ve hře je patnácté místo, které by Česku zaručilo pět účastníků, avšak ztrácí na něj 1,475 bodu. Když by tato možnost ztroskotala, Češi budou v sezoně 2022/2023 do Evropy posílat pouze čtyři mužstva. Mistra do předsíně Ligy mistrů, vicemistra a třetího do Konferenční ligy. Evropská liga by pravděpodobně byla úplné vyloučena, ale ani to však ještě není jisté.

Možným řešením by bylo, kdyby Slavia vyřadila Arsenal, ačkoliv to zní nepředstavitelně. Na patnáctém místě by se český fotbal ocitl pouze za této podmínky.

Dalším plusovým efektem odložení derby by mohlo být zotavení hlavní opory Ondřeje Koláře, který se zotavuje po zlomenině v čelní dutině. Doba jeho léčení prozatím není přesně určena.