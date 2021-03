„Když se západní demokracie pohřbí, tak tu nikdo nezůstane.“ Známý herní vývojář Vávra varoval před novou totalitou

Daniel Vávra ve svém novém díle pořadu Jáma pekel na svém YouTubu poukázal na americkou kulturu rušení (cancel culture), která je praktikovaná vůči některým osobnostem, jež se „provinili“ proti mínění davů a aktuální trendům v chování.

Události v USA, kdy jsou „rušeni“ někteří lidé za své názory, které jsou označované za kontroverzní či rasistické, či se jedná o nepodařené vtipy, Vávra označil za „bizarní“. Upozornil na to, že v USA existují aktivisté, kteří „provinilce“ dokonce pronásledují. Těm prý nezbývá, než se přestěhovat někam jinam. „V Americe se fakt tohle děje,“ dodal.

„Ten člověk, který udělal (nějaký nevhodný – red.) vtip není lidská bytost, a toho můžeme traumatizovat, na něm si můžeme vybíjet vztek. Když se nad tím zamyslíte, tak vidíte, že to je prostě úplná zrůdnost. Tihle lidi to snad ani nemůžou myslet vážně,“ prohlásil ve videu Daniel Vávra.

„Nemůžu v rámci pomoci někomu, aby ho někdo nešikanoval, někoho jiného brutálně, mnohonásobně víc šikanovat. To jsem prostě šmejd, když tohle dělám,“ sdělil herní vývojář a poukázal na jím nově založenou neziskovou organizaci. Jejím úkolem je čelit šikaně a cenzuře ze strany velkých sociálních sítí.

„Já mám pocit, že to bude čím dál tím horší a že naposledy, když se něco podobného stalo, tak to trvalo 40 let. A začalo to velmi podobně. (…) Komunisté se nedostali k moci, protože v roce 1948 udělali násilný převrat, ale protože v roce 1946 vyhráli volby. (…) Pak 40 let trvalo, než se to podařilo otočit,“ řekl Daniel Vávra.

„Já si myslím, že nám to opravdu reálně znovu hrozí. To, co se teď děje, to se dělo před rokem 1948 taky. Akorát se změnili aktéři – dnes to nedělají politické strany, ale dělají to firmy, do kterých vlezli lidé, kteří se snaží změnit svět skrze firmy,“ uvedl vývojář.

„Do toho tady máme Čínu a máme tady spoustu nestabilních režimů a všeho možného, a když se ta západní demokracie sama pohřbí, tak tady není nikdo, kdo by tady s tím bojoval. Dnes nám může hrozit, že to bude ještě horší než předtím, protože tenkrát byla Amerika, ta byla opozicí sovětskému bloku. Dneska tady ale druhý hráč na trhu je Čína a další velké státy, kde rozhodně není liberální demokracie,“ prohlásil Daniel Vávra ve svém videu.

„Podobně jako ve třicátých letech, a potom v těch čtyřicátých, to spousta lidí vůbec nevidí a vůbec si to neuvědomuje,“ řekl v závěru Vávra s tím, že pomyslný „komunismus“ se dnes může vrátit z jiných směrů – od lidí, jež chtějí omezovat svobodu slova.