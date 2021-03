„Opice z Glasgow je varování pro všechny Čechy.“ Analytik Štefec varuje národ před Západem

„Aféra „opice z Glasgow“ by měla být varováním pro všechny, kdo si stále ještě naivně myslí, že nás západní Evropa bere jako sobě rovné, že nás bere jinak než Rusy, Slováky, Maďary, Bulhary a další „východní sebranku“, počítaje v to i německé „Ossis“ (Východní Němci – red.),“ napsal Štefec na svých sociálních sítích.

Podle jeho názoru v Severoatlantické alianci, ani v Evropské unii na nové „země z východu“ nikdo nečekal, a proto ani nepočítal s tím, že by se tyto země, včetně Česka, mohly stát plnohodnotnými partnery.

„Nikdo na nás v EU ani v NATO nečekal s otevřenou náručí, nikdo ani na chvíli neuvažoval, že bychom mohli být skutečnými partnery. Pro opěvovaný „západ“ jsme byli a stále zůstáváme jen východním póvlem, poraženou stranou studené války, exploatovanými (vykořisťovanými – red.) koloniemi, montovnami, odkladišti levného zboží a zdrojem levné práce,“ myslí si.

Bezpečnostní analytik dodává i znepokojující myšlenku o tom, že pro Severoatlantickou alianci jsme pouze „kanónenfutr“ pro případ války s Ruskem.

„Pro NATO jsme navíc i potenciální kanónenfutr a cílová plocha pro odvedení co největšího počtu jaderných úderů v případě války s Ruskem. Množství potenciálních cílů pro tyto údery, vytvořených Aliancí během posledních 20 let ve východní Evropě, je až zarážející. Stejně jako faktická likvidace našich armád a skutečnost, že prakticky veškeré velitelské systémy a struktury s rozhodovacími pravomocemi zůstávají dislokačně na západ od nás,“ uvedl Jaroslav Štefec.

V závěru upozornil na to, že se Česká republika může opět stát obětí politických snah o zachování míru na kontinentu, podobně jako tomu bylo v roce 1938 v Mnichově.

„Rozhodně to pro budoucnost ČR není příliš povzbudivé a nebudí to ani tu „správnou důvěru“ v naše tak zvané západní spojence. Nebylo by to ostatně poprvé, kdy by naše „neznámá zemička kdesi v Evropě“ byla obětována ve prospěch jejich „míru a prosperity”,” uzavřel bezpečnostní analytik své vyjádření na Facebooku.

Slavie

Pražská Slavie se stala terčem skandálu na Britských ostrovech, když její hráči byli nařčeni z rasizmu při zápasu se skotským klubem Rangers v Evropské lize.

Skandál kolem zápasu české Slavie a skotského Rangers v rámci osmifinále Evropské ligy vyzdvihl nejen otázky boje proti rasismu, ale i postoje britské společnosti a tamních médií vůči českým sportovním týmům a zemím východní Evropy celkově. V jednom z článků na portálu iDNES.cz se uvádí, že řada britských médií si víckrát dovolila zkomolit nejen jméno Ondřeje Kúdely, ale i název samotného pražského fotbalového klubu. Vrcholem bud’ neznalosti nebo neúcty bylo to, že řada novinářů nazvala Slavii jménem jejího hlavního domácího soupeře – Spartou.