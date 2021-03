„To vypadá, že i RVHP bylo akčnější a schopnější než celá slavná EU.“ Pravda o chybách s vakcínami lidi nepotěšila

„Nehledě na chyby české vlády, ani EU stále nemá k dispozici dostatečný počet dávek (jedno, od kterého výrobce), resp. má jej předobjednaný pouze na papíře a dodávky dále váznou. Jak je to možné?“ dotazuje se politik.

Podle Zahradila se obvykle říká, že proto, že EU začala uzavírat kontrakty pozdě, tak výrobci nejsou schopni objednávky dodat.

„To je ale, zdá se, jen část pravdy,“ podotýká Zahradil a dodává, že novinář Dave Keating ve svém obsáhlém twitterovém seriálu přišel s dalšími zajímavými důvody.

Primárně jde o to, že Evropská unie se moc neopozdila s uzavíráním kontraktů, opomněla ale do nich zařadit klauzuli „EU first”. To znamená, že dodávky musí přednostně směřovat do EU, ne jinam. Mimochodem Velká Británie si do smluv takovou klauzuli prosadila.

V dalším bodu se upozorňuje na to, že na rozdíl od USA EU nevyhlásila plošný zákaz exportu v Evropě vyrobených vakcín jinam (začala s tím až teď). V této souvislosti se připomíná, že zatímco v USA vyrobené vakcíny se tedy očkovaly pouze v USA, v EU vyrobené vakcíny se vesele vyvážely do Kanady, Japonska a jinam do světa.

Další problém spočívá v tom, že EU nenašla evropského partnera pro klíčovou vakcínu vyvinutou v laboratořích BioNTech.

„Ty se tedy spárovaly s americkým Pfizerem, který má ovšem většinu výrobních kapacit v USA, takže se na ně vztahuje zmíněný zákaz exportu z USA,“ uvádí se ve statusu.

„Stručně a velmi zjednodušeně shrnuto: za nedostatek vakcín v EU může to, že ‚britské ‘ vakcíny (AZ, Johnson&Johnson) jsou dodávány přednostně do Británie (podle klauzule Britain first), zatímco ‚americké‘ vakcíny (Pfizer, Moderna) se nesmí z USA do EU vyvážet. EU je tedy odkázána především na výrobní kapacity těchto nadnárodních firem na svém vlastním území, které jsou zatím nedostatečné,“ zní finální část příspěvku.

Zahradilův status vyvolal reakci sledujících.

„To vypadá, že i RVHP bylo akčnější a schopnější než celá slavná EU,“ zavtipkoval Jindřich Čapek.

„Hlavně ať ta EU nezapomene vydat ty Covid pasy a označovat nás QR kódy, když už vakcíny nemá!“ poznamenal Jiří Tesař.

„Takže přesně jako za ruského premiéra Černomyrdina: ‚mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky!‘, ano... takže se stále více ukazuje, že EK k životu nepotřebujeme, nebo ano?“ ptá se Josef Josefovič.

„Teď si nejsem úplně jistý, jestli je to k smíchu nebo k pláči. Ale na zvracení to stačí,“ vyslovil se René Husár.

„Poučení. Jako tradičně. VÍCE EVROPY,“ přidal stručný sarkastický komentář Ludvik Jirovec.