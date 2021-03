„Další důvod, proč nevolit Piráty!“ Demokracie na Hřibův způsob lidi nezaujala

Podotýká se, že vedení města slibuje, že o grantu bude hlasovat ještě jednou a tentokrát finanční podporu pro festival schválí.

„Budeme o tom znovu hlasovat na dubnovém jednání pražského zastupitelstva,“ vysvětluje pražský primátor Zdeněk Hřib.

Ekonom a mediální poradce Patrik Nacher, který je poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2014 zastupitel hlavního města Prahy, nestraník za hnutí ANO 2011, okomentoval tyto zprávy po svém.

„Demokracie podle primátora Hřiba - budeme hlasovat tak dlouho, dokud to neschválíme. Prostě to neprošlo, takových hlasování je spousta, holt se stalo a jen připomínám, že návrh na hlasování zvlášť o tomto projektu, přišel z řad koaličních zastupitelů...“ napsal Nacher.

Nechybí ani další poznámka k zamyšlení od autora příspěvku.

„O tom, jestli se tento projekt má spolufinancovat ze strany města zrovna v této době z hlediska aktuálních priorit, je na jinou diskusi, která má proběhnout na jednání zastupitelstva,“ uvedl politik.

Zprávy okomentovali sledující, kteří Hřiba a jeho politiku odsoudili.

„Víte, mě fascinuje tento typ dotací - vážně - lidé mají stovky tisíc aktivit, zálib, koníčků, pořádají různé akce, a to i akce turisticky navštěvované. Přesto se dotuje obvykle jen něco, co zrovna vyhovuje té či oné radnici. Což krásně vidíte na malých městech.

Proboha proč? Mně koníček taky nikdo nedotuje, taky akce, které pořádáme, platíme ze svého, účastníci akce si prostě musí zaplatit ‚vstup‘. Nikdo nám dotace nedá a proč by měl. Jako chápu, podpora cest. ruchu a blablabla.... Ok, tak ať města pomůžou jinak (odpustí pronájem prostoru, který poskytnou), pomůžou s propagací, ale proč bych měla ze svých daní platit něco, co mě nezajímá, není to můj koníček ani moje priorita?

A v době kdy jedna krize vystřídá druhou a ta ekonomická bude daleko horší, je tohle totální úlet a totální hloupost,“ vyslovila názor Olga de Orphanus.

„Vyrazit toho zmetka z jeho postu! Jenom mrhá státními penězi. Nehledě na jeho předražené poradce. Když se potřebuje radit, tak ať vypadne!“ doporučila Helena Žďárská.

„Další důvod, proč nevolit Piráty!“ lakonicky konstatovala Ila Adámková.

„To je jako referendum. Budem hlasovat tak dlouho, až to projde. Pirátský hnus,“ vyjádřil se Ladislav Novák.

„Proč mají Pražané ze svých daní podporovat nějaký průvod menšiny? Nechci se na ulici dívat na zmalované líbající se chlapy. Fakt ne,“ nesouhlasila s postupem pražské radnice Alena Koubová.