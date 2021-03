„Bartoš je buď nevzdělaný, nebo naprostý cynik.“ Sociolog Keller se vyjádřil k programu Pirátů

Vlivný sociolog Jan Keller se věnoval programu Pirátů, včetně jeho části věnované důchodcům, kde se chystají nabídnout starším lidem „důstojný exit“. Za tento nápad to od něho schytal předseda strany Ivan Bartoš.

„Nabízet seniorům „důstojný exit“ považuji za vrchol nevkusu. Buď pan Bartoš nezná různé významy cizích slov, anebo je naprostý cynik,“ prohlásil na téma pirátské nabídky pro důchodce v rozhovoru pro Parlamentní listy Keller a dodal: „Všimněte si ale, že až dosud byli v našich médiích starší voliči líčeni jako málo dynamičtí, plní předsudků, s nízkým přehledem a staromódními názory. Najednou se tady snaží někdo tvrdit, že skutečným snem mnoha těchto seniorů je dostat ke kormidlu právě Piráty. Účelovost z tohoto nenadálého obratu čouhá jako sláma z bot.“

Sociolog se v rozhovoru věnoval také programu Pirátské strany, který je prý plný alibismu. Strana si údajně nechává otevřená zadní vrátka ve všech zásadních otázkách.

„Konkrétně v případě migrace se u nich dočtete, že jsou proti povinným kvótám na přijímání žadatelů o azyl, ale o pár řádků dále se vyslovují pro to, aby byla vláda tlačena k dobrovolnému přijímání těchto žadatelů. Chtějí bojovat proti nelegálním převaděčským gangům tím, že otevřou vlnám migrantů legální cesty a budou je sem dostávat na základě přesídlovacích programů. V Evropském parlamentu jsou Piráti členy frakce zelených. Zelení se přitom vyslovují pro migraci nejnadšeněji ze všech frakcí. V minulém funkčním období požadovala jistá německá zelená europoslankyně, aby byly do zemí střední a východní Evropy přesídlovány komplet celé vesnice. Francouzský zelený europoslanec zase v době největší migrační vlny v roce 2015 na plénu vykřikoval, že odpor Maďarů k migraci je třeba zlomit tím, že migranty budou přes Maďarsko převážet parlamentní limuzíny. Naši Piráti do tohoto kolektivu podle všeho dobře zapadli,“ uvedl Jan Keller.

Piráti se do letošních parlamentních voleb chystají vyrazit se Starosty a nezávislými (STAN). Tato strana, podle názoru sociologa, parazituje na skutečnosti, že podle průzkumů jsou starostové obcí vnímáni nejpozitivněji ze všech politiků. „Strana Víta Rakušana se rozhodla na dobrém jménu starostů parazitovat. Tvoří ji jen zlomek starostů, přesto se vydává za jakési zastřešující sdružení všech,“ dodal.

Kritika Pirátů

Kriticky se vůči Pirátům v posledních dnech opakovaně vyjádřil bývalý prezident Václav Klaus. Včera ve svém vyjádření, které publikoval Institut Václava Klause, uvedl, že Česko se po letošních volbách do parlamentu již nemusí nikdy vrátit k normálnímu životu.

„Nacházíme se nejen v kovidových lockdownech a omezeních, které veřejnost mimořádně trápí a popuzují, a mne s ní, ale i v mimořádně nebezpečné politické situaci. Naše země směřuje k podzimním parlamentním volbám, jejichž výsledky mohou znamenat, že se již nikdy nevrátíme k normálnímu životu. Hrozí, že naší zemi zbyde jediná volba: buď (premiér Andrej – red.) Babiš, anebo neomarxističtí Piráti,“ prohlásil bývalý president.

V komentáři na televizi XTV před několika dny uvedl, že Piráty považuje za „zlo dnešní doby“, a z jejich politického působení prý cítí nebezpečí.

„Myslím si, že spadnout z bláta do louže tím, že někteří političtí naivkové porazí dneska Babiše a dostanou (Ivana – red.) Bartoše, to já považuji za Pyrrhovo vítězství. Dokonce v tomto smyslu si myslím, že Babiš je stará struktura. A ty staré struktury jsou trošku omšelé a méně nebezpečné, zatímco Bartoš je nová, neomšelá struktura a v tomto smyslu více nebezpečná,” řekl na XTV Václav Klaus.