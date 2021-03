Že bychom se konečně dočkali jara? Meteorologové až do Velikonoc slibují jarní počasí

Vypadá to tak, že tento týden se v Česku můžeme těšit na jarní počasí. O víkendu se přeci jen na horách můžou vyskytnout sněhové přeháňky, v neděli by se však situace měla zlepšit. Až do velikonočních svátků si budeme užívat slunečné a teplé dny odpovídajícím jaru, slibují meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu.