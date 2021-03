„Bez Evropské unie bychom ještě lezli po stromech.“ Bobošíková drsně zúčtovala s genderovými audity

„Neustále slyšíme, v čem všem je nám Evropská unie přínosem a jak bychom se bez ní neobešli. Zejména se dozvídáme, kolik nám unie dává peněz. A proto mají být kritici zticha, protože Evropská unie je hráz míru, pro někoho hráz socialismu, a hlavně – Evropská unie financuje náš rozvoj. Bez ní bychom, podle některých politiků, ještě lezli po stromech,“ uvedla na začátku svého pořadu vlivná moderátorka.

Bobošíková zmínila, že právě kvůli této pozici některých lidí věnovala pozornost nejstaršímu unijnímu fondu. Podle jejích slov se jedná o Evropský sociální fond, který má za cíl snižovat zaměstnanost. Následně poukázala na praktiky utrácení veřejných peněz v podobných fondech.

„Jde se na to tak, že nějaký problém nejprve okopírujeme z Bruselu. Pak ho patřičně u nás nafoukneme. Vytvoříme pro něj úřad a úřad vytvoří strategii, jak se máme problému zbavit. Kdo to platí, to je jasné – samozřejmě občané,“ myslí si.

„Typickým příkladem takového přístupu je takzvaná genderová rovnost, neboli snaha o dosažení rovného postavení žen a mužů. V České republice na to máme na úřadu vlády celé oddělení. Ale hlavně Radu vlády pro rovnost žen a mužů, které nyní předsedá z titulu své funkce Andrej Babiš,“ dodala Jana Bobošíková.

Následně přišla s několika příklady lidí, kteří v podobných institucích pracují.

„V této Radě zasedají experti, například Iva Šmídová, která na Masarykově univerzitě vyučuje předměty „Muži mocní, nemocní i bezmocní“, nebo „Deviace, normalita a gender“. Sama sebe považuje za feministku,“ prohlásila moderátorka. Šmídová ale podle jejích slov není jediná. Mezi těmito „experty“ jsou prý i lidé placení z nechvalně známých vlivových fondů amerického miliardáře George Sorose.

„Dalším odborníkem pro rovnost žen a mužů je pedagog Tomáš Pavlas z neziskové organizace Otevřená společnost, která je součástí filantropických aktivit George Sorose. Tomáš Pavlas na Karlově univerzitě vyučuje „Kritická mužská studia“, titul získal na základě diplomové práce „Antifeministická mužská identita a kritická analýza mužské kritiky feministů“ a našel svobodu v souznění s ženami feministkami,“ řekla v pořadu Aby bylo jasno Bobošíková.

Výše zmíněná vládní Rada se podle slov Jany Bobošíkové podílela na vytvoření takzvaného genderového auditu. Jeho cílem má být dosažení rovnosti mužů a žen v nejrůznějších oblastech života. „Pravidla vznikla v Oddělení rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády a byla spolufinancována penězi Evropské unie z evropského sociálního fondu. Cílem auditu je prosazovat rovnost žen a mužů ve státních organizacích a ve firmách,“ dodala.

„A teď to přijde! Vedle řešení na první pohled bohulibých cílů nenápadně vznikají zajímavé penězovody, kdy tvůrci pravidel vytvářejí tato pravidla sami pro sebe a nutí nás ostatní, abychom jim platili za to, že zkontrolují, jak my ta jejich pravidla dodržujeme,“ odhalila Jana Bobošíková obchodní model institucí provádějících genderové audity na vládních úřadech i v soukromých společnostech.