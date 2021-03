Vedení komunistů doporučilo prodloužit nouzový stav. Je potřeba udržet Velikonoce v nějakém režimu, zaznělo

Jak uvádí web iDnes.cz, kterému poskytl pár slov k tématu i místopředseda KSČM Petr Šimůnek, poslanecký klub KSČM by pak měl vyhodnotit to, o jakou dlouhou dobu půjde.

„Nejdůležitější je, abychom udrželi Velikonoce v nějakém režimu,“ uvedl pro web Šimůnek.

„Opozice se prostě dohodnout nechce. Dvě hodiny jsme jim předkládali argumenty, odpovídali na jejich otázky, vysvětlovali, proč si ještě nemůžeme dovolit rozvolňovat, vše marné. Mrzí mě to, protože se nám povedlo epidemii přibrzdit, jdeme správným směrem, minimálně do Velikonoc bychom ale ještě měli pokračovat, aby se ulevilo nemocnicím a nepřišla další vlna,“ sdělil premiér.

Obdobný názor vyjádřil i premiér Andrej Babiš. Podle něj by v opatřeních měla země pokračovat minimálně do Velikonoc, aby se ulevilo nemocnicím a nepřišla další vlna. Co se týče přístupu opozice, k tomu Babiš uvedl, že ho mrzí. Ta totiž vládu kritizovala za nekoncepční přístup a také kvůli absenci plánu rozvolnění.

Co se týče nouzového stavu, pak hlasy komunistů, pakliže bude poslanecký klub respektovat doporučení výkonného výboru, by vládě stačily, ale se prosadilo alespoň částečné prodloužení nouzového stavu.

Ve čtvrtek jednaly opoziční strany s ministrem školství Robertem Plagou. Následně se Petr Gazdík ze STAN vyjádřil v tom smyslu, že se nevylučuje možnost prodloužení nouzového stavu o 14 dní, avšak za podmínky představení plánu návratu dětí do škol. Podle Plagy, který to sdělil poslancům, by se třídy prvního stupně základních škol měly po návratu do škol po týdnu střídat ve škole a doma.

Nouzový stav v ČR

Vláda v pondělí schválila žádost poslancům, aby nouzový stav v ČR skončil místo 28. března až 27. dubna. Pokračování stávajícího nouzového stavu navrhl ministr zdravotnictví Jan Blatný proto, že chce udržet přísná protiepidemická omezení, včetně zákazu cestování mezi okresy, a to i o velikonočních svátcích. Podle ministra zdravotnictví i ministra vnitra Jana Hamáčka je epidemie velmi silná a nedá se zvládat standardními opatřeními.

V případě skončení nouzového stavu by vláda mohla činit opatření podle pandemického zákona. Vláda by tak přišla o možnost omezovat noční vycházení a cesty mimo okres.