Novinky v tendru na Dukovany: Vypíše jej až příští vláda, čínský zájemce osloven nebude

Jak píše ČTK, termíny zahájení stavby v roce 2029 i uvedení nového bloku do zkušebního provozu v roce 2036 nadále platí. Taktéž z aktuálního vyjádření vyplývá, že naše země neosloví v tendru čínského zájemce, tedy společnost CNG.

V tendru tak zůstávají čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom

Uvádí se, že investor stavby podle zadání MPO osloví vybrané zájemce, aby předložili do konce letošního listopadu souhrnné informace pojednávající o naplnění bezpečnostních požadavků na dodavatele nového jaderného zdroje. Má jít o strukturu, v jaké chtějí podávat nabídku, či vlastnickou strukturu hlavního dodavatele a členů konsorcií, včetně finančních ukazatelů.

„Zahajujeme poslední fázi k vypsání tendru. Na základě diskuse se zástupci investora, bezpečnostních složek nebo politických stran jsme se rozhodli uskutečnit před zahájením samotného tendru ještě fázi takzvaného Bezpečnostního posouzení. Finální rozhodnutí bude na příští vládě, která díky tomuto postupu bude mít maximum informací,“ konstatoval ministr Havlíček.

Krok vstříc

Podle dostupných informací pak informace od zájemců ČEZ předloží vládě, která rozhodne, kteří uchazeči budou přizvání a vyzváni k předložení nabídek v rámci výběrového řízení.

„Tímto krokem vycházíme vstříc těm, kteří jakkoliv pochybovali o naplnění bezpečnostních požadavků, současně nijak významně nezdržíme průběh tendru. Uchazeči již mohou na svých projektech, dodavatelském řetězci a dalších komponentech nabídky pracovat, neboť získají další potřebné informace. Termíny zahájení stavby v roce 2029 a uvedení nového bloku do zkušebního provozu v roce 2036 tak zůstávají neměnné,“ vysvětlil Havlíček.

Koncem července 2020 stát a energetická společnost ČEZ podepsaly smlouvu k novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho stavba by měla začít v roce 2029, do provozu by měl být uveden v roce 2036. Za zmínku též stojí, že část opozice navrhla uzákonit, že stát by nesměl podpořit projekty nových jaderných zdrojů od firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách. Týkalo by se to například Ruska a Číny.