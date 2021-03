Pekelný týden v politice, pirátský Gulag pro voliče ANO, bankrot chvilkaře Mináře. Komentátor Holec se rozjel

„Máme za sebou vražedný týden – Václav Klaus mladší konec, Minář konec, předtím Pavel Novotný konec v politice,“ uvedl na začátku svého streamu na kanálu Xaver Live.

„Já mám pocit, že kromě covidu tady řádí i nějaký jiný vir, který kosí politiky , protože sotva exprezident Václav Klaus vyzval svého syna šéfa Trikolóry a šéfa SPD Tomia Okamuru, aby se nějak spojili a začali táhnout za jeden provaz, aby zastavili tažení Pirátů, tak jeho syn to položil a řekl, že končí v politice z osobních důvodů,“ prohlásil dále Holec s tím, že případní voliči Trikolóry budou „táhnout za provaz SPD“.

„Václav Klaus mladší končí. To v podstatě znamená, že končí Trikolóra, protože to byla strana postavená na jeho jménu, na jeho úspěchu, který ho, a to je ironie, nakonec vyhnal z ODS. ODSka ho vyloučila, protože přestal být loajální a občas byl trochu moc hubatý. A teď končí v politice,“ myslí si.

O Minářovi

„Dneska (včera – red.) oznámil, že nejde do politiky, čili konec, Mikuláš Minář. U něj je to podobný. On dvakrát zaplnil Letnou,“ prohlásil ve vysílání Xaver Live Holec.

„Já jsem chvilkařům nikdy nefandil, spíš mě vždycky děsili. Ne demonstracemi, to patří k demokracii. Je dobře, že lidé projevili svoji nespokojenost s vládou a hlavně s premiérem Andrejem Babišem,“ uvedl komentátor a pokračoval: „Jakmile si tam ale Minář stoupnul na to pódium a začal diktovat demokratickým stranám a demokraticky zvoleným politikům, co mají dělat, tak jsem najednou zavětřil totalitu, kterou nesnáším, a Minář mě začal děsit.“

„A samozřejmě to skončilo tak, jak Mikuláš Minář celou dobu sliboval, že to neskončí – pokusil se vstoupit do politiky a vidíte, ani jemu se ten úspěch z Letné nepodařilo přenést do politiky,“ dodal na adresu Mikuláše Mináře Petr Holec.

Autonomní protektorát Pekarové

Jedna z otázek, která během vysílání dorazila ke komentátorovi, se týkala k úřadující předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové.

„Ta paní je nový Miroslav Kalousek, akorát bez vtipů, zato ale s patosem. Ta paní je neuvěřitelně trapná,“ prohlásil na otázku, co si myslí o prohlášení předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové o tom, že Němci vytvořený Protektorát Čechy a Morava byl autonomní.

„Ona asi ani netuší, jak je směšná,“ dodal s tím, že předsedkyně TOP 09 „denně prokazuje svoji hloupost na sociálních sítích“. Podle slov komentátora z Pekarové „čiší zapálený svazácký fanatismus a děs“.

„Selhání voličů“

„Ivan Bartoš zase poskytl jeden ze svých úplně fantastických rozhovorů, který nevymyslíte. To je jako jít do cirkusu na kouzelníka. On tam řekl neuvěřitelnou věc. On řekl, že Piráti, jak oni myslí pořád na to, že seberou voliče i ANO, (…) tak že jim nenabízí program, ale že jim nabízí komfortní exit za to, že v těch posledních volbách selhali,“ prohlásil Petr Holec znepokojeně.

„Chápete to? Politik v demokracii řekne, že selhali voliči. Jestli někdo může v demokracii selhat , tak jedině politici! Neselhávají voliči. Nejvyšší Pirát tady říká lidem: Vy jste selhali, takže já vám dávám šanci napravit se v příštích volbách. To je úplná fantazie. To je další premiéra, bohužel další strašidelná pirátská premiéra,“ uvedl na konto české Pirátské strany.

„Tohle ještě nikdo neřekl, že by chtěl ve volbách napravovat voliče,“ prohlásil Holec. Dále uvedl, že k nápravě voličů existují dvě možnosti. První je vyměnit voliče – odvést „špatně“ hlasující lidi pryč ze země. „Druhá možnost, jak je napravit, je dát jim šanci, aby mohli volit jen Piráty. A to jsme tady měli 40 let. Za komunismu nebyla šance selhat u voleb,“ dodal.

„Vidíte, že Piráti jsou skutečně novodobí komunisté, akorát místo JZD mají internet. Žádný jiný rozdíl v tom není. Bartoš nám nastínil takovou vizi, že nám tady možná skutečně otevřou nějaký GULAG, abychom se tam chodili napravit, když náhodou u té volební urny selžeme,“ konstatoval politický komentátor Petr Holec ve vysílání kanálu Xaver Live.