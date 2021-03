Majerová se vyjádřila k tomu, jak si představuje vedení Trikolóry. Stane se Klaus starší novým členem hnutí?

Tento týden nyní už bývalý předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus ml. nečekaně odešel z funkce předsedy strany. Důvodem jeho odchodu nebyly důvody politické, ale osobní. Majerová se přiznala, že Klaus ml. dříve o svém rozhodnutí nemluvil, pouze v náznacích. Věří, že nechtěl, aby ho jeho otec nebo ona sama přemlouvali. „Stejně jsme to pak dělali, my i jeho otec, ale marně,“ dodává nová předsedkyně.

Co vlastně bude pro Trikolóru znamenat odchod Václava Klause ml.? Projeví se nějak jeho odchod na aktivitách hnutí?

„Ne. Jedeme dál. Ostatně poslancem Václav zůstává,“ uvedla Majerová.

Přiznala se ale, že nelze vyloučit ztrátu části voličů, ale dodává, že pro ostatní je to impuls, aby ještě více zabrali a projekt Trikolóry i koalice se Svobodnými a Soukromníky dotáhli do vítězného konce – do Poslanecké sněmovny.

Zmínila se také, že pro jejich partnery bylo rozhodnutí Klause ml. odejít z funkce také překvapením. Domnívá se, že by však nemělo dojít ke změnám ve spolupráci se Svobodnými a Soukromníky.

„Všechny naše dohody platí, na tom se nic nemění. V sobotu se i za jejich účasti uskuteční plánovaná ideová konference Trikolóry,“ uvedla.

Václav Klaus ml. v letošních volbách kandidovat nebude. Kdo bude novým společným celorepublikovým lídrem kandidátky, zatím Majerová nekomentovala, řekla pouze, že je to otázka dalších dnů a dalších jednání. Nevyloučila však, že to bude ona.

„Lídrem Trikolóry teď nepochybně jsem, a za tu obrovskou podporu, které se mi během jediného dne dostalo, všem děkuju, všechno další je otázkou dalších dní a dalších jednání,“ řekla Majerová.

Mnoho se spekuluje o tom, že by se do politiky mohl vrátit bývalý prezident Václav Klaus a stát se možná i kandidátem Trikolóry. Co si o tom myslí Majerová?

„Vztahy Trikolóry s prezidentem Václavem Klausem považuju za nesmírně důležité, stejně tak jako jeho roli v probíhajícím procesu koncentrace a spolupráce všech pravicových, konzervativních a národních politických subjektů. Ale já osobně tu nejsem od toho, abych předjímala jeho roli, to je na jeho rozhodnutí. Každopádně se s ním chci brzy sejít, odpověděla politička.

Klaus starší minulý týden vyzval k politické integraci těch, kdo chrání svobodu, zmínil se také o spojení s SPD. Majerová ohledně tohoto návrhu uvedla, že si dovede představit uzavření dohody o neútočení.

Jak si však sama Majerová představuje vedení hnutí, chce něco změnit?

„Na směrování Trikolóry se nic nemění, ale některé věci samozřejmě trochu jinak dělat budu. Jsem Majerová, ne Klaus. Rozhodně chci Trikolóru víc otevřít a dát více prostoru té spoustě osobností, které už dnes v Trikolóře jsou, a další chci přitáhnout,“ prozradila své plány Majerová.