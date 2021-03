„Trpět bude Česko a Slovensko.“ Ekonomka Šichtařová kritizovala Evropu za likvidaci automobilového průmyslu

„Asi neuhádnete, co mají společného Dánsko, Nizozemsko, Rakousko, Řecko, Irsko, Litva, Lucembursko a Malta: Jsou to země, které nemají automobilovou tradici. A právě tyto země nedávno vyzvaly Evropskou komisi, aby stanovila datum, po němž nebude možné v EU prodávat nové vozy se spalovacími motory,“ napsala ve svém textu publikovaném na portálu Echo24 ekonomka a dodala, že se jedná o „nehoráznost“. Přirovnala ji k situaci, jako by Česko a Slovensko vyzvaly Evropskou komisi, aby určila datum, kdy bude zakázán rybolov.

„Prostě je naprosto, když země, které danou věc nevyrábějí, tlačily na jiné země, aby si z ideologických důvodů zničily část své ekonomiky,“ dodala. Přesto se prý ale najdou ideologicky motivovaní politici, kteří jsou schopni pro tuhle ideologii udělat cokoli.

Možná změna týkající se přechodu ze spalovacích motorů na jiné formy pohonu se údajně mohou nejvíce dotknout Česka a Slovenska, neboť právě v těch zemích se podle slov Šichtařové vyrobí nejvíce vozů v přepočtu na jednoho obyvatele. „Dnes přitom nikdo neví, jak dobrodružství s přechodem na jiný automobilový pohon skončí,“ píše Šichtařová.

„Automobilky by neměly přecházet na elektrická auta pod tlakem nejrůznějších lobbistů, ale pouze pod tlakem zákazníka. Elektrická auta by se měla prosadit tím, že budou dobrá a zákazník je bude chtít - nikoli tím, že bude zákazníkovi nadiktováno, co chtít má a co chtít nesmí,“ myslí si vlivná ekonomka.

Podle jejích slov může násilný přechod na elektromobilitu znamenat „maximalizaci ztrát“, když se poté ukáže, že se jednalo o krok špatným směrem. Hrozí prý také možný nedostatek elektřiny, kdy lidé sice budou vlastnit elektrické vozy, ale elektřina bude natolik drahá , že všichni budou radši jezdit autobusem.

„Kvůli prapodivné ideologii se střílíme do nohy a odsuzujeme k chudobě,” myslí si ekonomka, která obratem dodala: „Rychlý přechod na elektromobily je ohromný strategický nerozum. Afrika bude dál jezdit na benzín a my budeme chodit pěšky, protože údajně ekologická auta budou drahá.”

„To, že nám nyní zelení nadiktují motor, je jen začátek. Šikana bude pokračovat. Později se dozvíme, že ekologické auto je malé a lehké, takže padne i představa hybridního SUV. Bohužel to nevidíme jen u automobilek. Evropa dělá vše pro to, aby zaostávala a žilo se v ní kvůli státní buzeraci hůř. Směřuje do otroctví Číny,“ myslí si Markéta Šichtařová.

Ruská auta v Česku

Včera Sputnik informoval o ruských vozech, které se v Česku těší největší oblibě zákazníků. Nejoblíbenější je mezi klienty automobil Lada Niva, a to hlavně proto, že má několik předností: jednoduchou konstrukci, stálý pohon všech kol, vynikající prostupnost terénem a nízké servisní náklady.

„Typickými zákazníky jsou firmy i soukromníci, kteří potřebují terénní auto pro pracovní nasazení. Bývají to lesníci, včelaři, myslivci, ale třeba i vodohospodáři. Asi pětina lidí si pořídí Ladu jen tak pro radost,“ uvedl pro naši redakci Lukáš Veverka ze společnosti CanoCar.