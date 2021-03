Blatný: První rozvolnění by mohlo přijít po 12. dubnu

Český ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že pokud veřejnost ještě čtrnáct dní bude dodržovat stávající opatření, první rozvolnění by mohlo přijít po 12. dubnu. Ministr to prohlásil na páteční tiskové konferenci.

„Čísla se zlepšují, nicméně pořád jsou to čísla nesmírně vysoká. Je to velmi dobrá zpráva, která zůstane dobrá, když vydržíme v tom, abychom nadále podnikali minimálně další dva týdny vše pro to, aby se čísla radikálně snížila. Potom bude termín 12. dubna reálný,” citují Novinky ministra.

Mezi prvními opatřeními, která se mají uvolnit, je podle Blatného omezení pohybu mezi okresy. Prioritou je pak také návrat dětí do škol.

Co se týká očkování, Blatný řekl poslancům, že po Velikonocích bude spuštěna registrace k očkování pro lidi nad 65 let a v červnu bude naočkováno 60 až 70 procent dospělé populace v České republice.

Antigenní testy ve školách

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová uvedla, že děti ve školách se budou testovat antigenními testy.

Ministr poté doplnil, že některé školy chtějí testovat PCR testy. „Aby měly všechny školy PCR testy, tak to není plán,“ podotkl Blatný. Svrčinová také uvedla, že situace se vyvíjí velmi dobře. „Děti do škol by se mohly vrátit ke konci dubna,“ uvedla hlavní hygienička.

Update koronaviru

V Česku za čtvrtek přibylo 7 853 nových potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 2 798 méně než před týdnem.

Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 237 266 potvrzených případů, pokud jde o lidi ve věku 65+. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 7 965 osob.

V České republice od počátku epidemie nemoci podlehlo 25 639 pacientů, z toho více než polovina z nich v letošním roce. Zotavilo se celkem 1 299 552 nakažených.

Za včerejšek bylo vykonáno 25 835 PCR testů (celkem již 6 133 994 testů) a 126 704 antigenních testů (celkem již 5 556 308 testů). Za posledních 24 hodin se tak nechalo otestovat 152 539 lidí.

Naočkováno bylo již celkem 1 504 419 lidí, přičemž za včerejšek jich bylo vykázáno 40 770. Připomeňme, že se u nás vakcinuje přípravky Pfizer, AstraZeneca či Moderna. V dubnu k nám také dorazí čtvrtá vakcína, u níž bude stačit pouze jedna dávka. Ta je od firmy Johnson&Johnson.