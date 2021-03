Podle Babiše projedná další kroky k dostavbě Dukovan bezpečnostní rada i vláda

Ministr Havlíček včera uvedl, že investor stavby, firma Elektrárna Dukovany II, kterou plně vlastní polostátní energetická společnost ČEZ, podle zadání osloví vybrané zájemce, kteří do konce listopadu mají předložit souhrnné informace, jak naplní bezpečnostní požadavky na dodavatele nového jaderného zdroje. Připomeňme, že tento termín je až po volbách do Poslanecké sněmovny.

Česko se podle ministra obrátí na francouzskou EdF, jihokorejskou KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a ruský Rosatom. Čínská společnost oslovena nebude.

Za zmínku stojí, že ministr Havlíček podle části opozice obešel vládu i bezpečnostní složky, když o podklady k bezpečnostní prověrce by měl být požádán také ruský Rosatom . Podle ní by se měla tímto postupem zabývat i dolní komora před jednáním o žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu, avšak po Babišově vyjádření tento svůj návrh stáhla.

Ze strany předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury zaznělo, že předběžné oslovení ruského Rosatomu je spojeno se změnou postoje komunistů k vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu. Proti jeho slovům se však ohradil premiér Babiš. Podle jeho slov učinil Havlíček tento krok po konzultaci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem a bezpečnostními službami. Havlíček pak popřel, že by bezpečnostní předkolo znamenalo vypsání tendru.

Stavba nového bloku

Koncem července 2020 stát a energetická společnost ČEZ podepsaly smlouvu k novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho stavba by měla začít v roce 2029, do provozu by měl být uveden v roce 2036.

Uchazeči o stavbu nového bloku v Dukovanech jsou ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP. Zakázka má mít hodnotu okolo šesti miliard euro.

V souvislosti s čínským uchazečem o stavbu nového bloku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v minulosti uvedl, že Čína je pro českou politickou scénu nepředstavitelným hlavním dodavatelem bloku. Čínská strana na tato vyjádření reagovala protestem.

Na začátku března Karel Havlíček zmínil, že finální textová podoba tendru na nový blok Dukovan by mohla být připravena v průběhu několika týdnů.