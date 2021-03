„Možná mu trochu ujely nervy.“ Schillerová reaguje na Metnarovy výhrůžky o odchodu

Ministr obrany Lubomír Metnar stále hrozí tím, že rezignuje, pakliže se nevrátí do konce března pět miliard korun do rozpočtu jeho resortu. Potvrdil to webu Novinky.cz mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Ministryně financí Alena Schillerová pak konstatovala, že mu podle jejích slov ujely nervy.