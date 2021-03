Nouzový stav bude pokračovat. Poslanci jej schválili až do 11. dubna

Dnes jednala Poslanecká sněmovna o prodloužení nouzového stavu. Poslanci jej schválili a bude trvat do 11. dubna, což navrhli komunisté. Nynější nouzový stav měl platit do 28. března.

Prodloužení nouzového stavu podpořila menšinová vláda ANO a ČSSD. Pro se však vyslovili i poslanci KSČM. Proti naopak byla opozice, a to Piráti, hnutí STAN, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a SPD.

Co se týče vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného, ten navrhl pokračování stávajícího nouzového stavu proto, že chce udržet přísná protiepidemická omezení, včetně zákazu cestování mezi okresy, a to i o velikonočních svátcích.

„Dnes jsem tu s žádostí o nouzový stav již posedmé. Tentokrát je ale situace jiná, žádám vás o prodloužení nouzového stavu, u kterého věřím, že bude poslední,” uvedl Blatný ve Sněmovně.

V případě, že by nouzový stav skončil, by vláda mohla činit opatření podle pandemického zákona . Vláda by tak přišla o možnost omezovat noční vycházení a cesty mimo okres.

Podle jeho mínění je potřeba vydržet v opatřeních do konce Velikonoc, jelikož je stále ještě vysoký počet hospitalizovaných.

Nutná trpělivost

Andrej Babiš pak poprosil o trpělivost s tím, že je důležité aby nic „nezpackali“.

Pro prodloužení vystupoval také ministr kultury Lubomír Zaorálek, který se ve Sněmovně poněkud rozohnil.

„Kdyby tady byl ten starý virus, tak už jsme ho zkrotili. Britská mutace to ale zkazila, nás to překvapilo. Když se nám to teď rozjede, budeme to brzdit do léta,“ řekl.

Ze strany opozice naopak zněla kritika, že opatření neodpovídají datům a vláda nemá žádný dlouhodobý plán. Taktéž opozice požadovala návrat žáků do škol a větší kompenzace.

Pakliže by hrozilo neschválení nouzového stavu kvůli komunistům, vládě by vyšli vstříc Piráti, kteří by v takovém případě navrhli hlasování přerušit a připravit „nouzové řešení“ do Velikonoc. Tedy místo dvou týdnů jen týden.

Update koronaviru

V Česku za čtvrtek přibylo 7 853 nových potvrzených případů nákazy koronavirem, což je o 2 798 méně než před týdnem.

Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 237 266 potvrzených případů, pokud jde o lidi ve věku 65+. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 7 965 osob.

V České republice od počátku epidemie nemoci podlehlo 25 639 pacientů, z toho více než polovina z nich v letošním roce. Zotavilo se celkem 1 299 552 nakažených.

Za včerejšek bylo vykonáno 25 835 PCR testů (celkem již 6 133 994 testů) a 126 704 antigenních testů (celkem již 5 556 308 testů). Za posledních 24 hodin se tak nechalo otestovat 152 539 lidí.

Naočkováno bylo již celkem 1 504 419 lidí, přičemž za včerejšek jich bylo vykázáno 40 770. Připomeňme, že se u nás vakcinuje přípravky Pfizer, AstraZeneca či Moderna. V dubnu k nám také dorazí čtvrtá vakcína, u níž bude stačit pouze jedna dávka. Ta je od firmy Johnson&Johnson.