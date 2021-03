„Totalita se vždy vrací v novém kabátě.“ Schneider označil požadavky opozice v otázce Dukovan za důkaz pomatenosti

Vláda, která začala proces vedoucí k bezpečnostnímu posouzení projektů od oslovených uchazečů v tendru o Dukovany, z jejichž řad vyloučila Čínu, ale ponechala ruský RosAtom, se podle Schneidera chová podle principu svobodného trhu a férové konkurence. Upozorňuje, že to jsou hodnoty, jimiž se jindy zaštiťuje i opozice, ale ne v situaci, když jde o Rusko. „V ten okamžik se opozičníci začnou chovat po starém normalizačním způsobu a všechno ideologizují,“ tvrdí analytik.

„Jak napsal kdysi G. K. Chesterton, totalita se vždy vrací v novém kabátě a zaklíná se ochranou proti totalitě. Zde jsme toho byli svědky v přímém přenosu. To, čeho jsme se chtěli se starým režimem zbavit, se nám zčerstva vrací, včetně zapálených, arogantních až agresivních výroků novodobých svazáků,“ míní Schneider výstup lidovců Jana Bartoška a Mariána Jurečky a také piráta Jana Lipavského v pořadu České televize.

„Tito ideologové“ nebyli podle analytika během diskuze ochotni připustit, že Rusko má v dostavbě Dukovan ekonomický zájem, a proto sebemenší dodavatelská nespolehlivost by ho obchodně velmi poškodila.

Schneider je přesvědčen, že se Rusko v energetice chová ryze tržně.

„Když ho někteří aktivisté chtěli nařknout, že by mohlo například dodávky plynu zneužít k vydírání, Rusové je naprosto vyvedli z omylu. Řekli – vy chcete zajistit bezpečnost energetických dodávek, avšak my jsme na druhé straně téhož potrubí, a nám jde o dosažení téhož, z druhé strany, tedy o bezpečnost energetického odběru,“ rekapituloval Schneider postoj Ruska.

Podle něj je pravdou, že ruské dodávky plynu byly vždy spolehlivé. Podotýká, že byly ohrožené jen za vlády Západem podporovaného ukrajinského premiéra Jaceňuka, který začal hrozit přerušením dodávek.

Čeští opoziční poslanci však vůbec nebyli podle analytika schopni věcné polemiky, protože argumentovali jen s odvoláním na tajné služby. „Namítali pouze jakási stanoviska zpravodajských služeb, která jsou ovšem z definice utajená, takže by se měl do práce pustit Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), aby zjistil, zda se poslanci nedopustili nějaké bezpečnostní indiskrece, což je trestněprávní delikt,“ myslí si Schneider.

Při sledování diskuze analytik kromě toho narazil také na úplnou absurditu, která je podle něj „důkazem pomatenosti Mariána Jurečky“. Ten totiž vyslovil požadavek, aby ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) písemně schvaloval vládě její kroky.

„Tento výrok je v podstatě protiústavní, Jurečka chce zavádět móresy, které nemají v zákonech sebemenší oporu, naopak, jsou s nimi v absolutním rozporu. BIS totiž není orgán ani exekutivní, ani správní, nýbrž informační, jehož výstupy, v rámcích jeho zákonné působnosti, mají směřovat zákonným adresátům. Nikoliv obráceně! Je absurdní vyžadovat, aby vláda o svých krocích informovala BIS,“ je přesvědčen Schneider.

Pokud jde o nápady, které v rámci diskuze vyslovil lidovec Jan Bartošek, analytika nejvíce překvapil jeho výrok o tom, že „oslovení RosAtomu je podobné zvacímu dopisu, který sloužil jako záminka k invazi do Československa vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968“. Bartošek tak ve své nadutosti nabyl podle Schneidera dojmu, že může osočit kohokoliv jakkoliv.

Analytik byl také šokován výroky piráta Jana Lipavského. „Ten nejprve popletl, kdo koho začal považovat za nepřítele (nikoliv Rusové nás, ale my jsme vstoupili do vojenské aliance, která Rusko označuje za nepřítele), a pak začal neomaleně lhát o důvodech, proč ministerstvo obrany platilo pokutu – nebylo to proto, že by v někom „vzbudilo naději“, ale proto, že uzavřelo smlouvu dříve, než vypořádalo námitky jednoho účastníka tendru,“ vyprávěl Schneider.

Podle analytika pak poslanec pronesl naprosto šílenou větu: „RosAtom je součástí ruského vojenského komplexu, vyrábí atomové bomby a ty na nás míří. To je úplně jednoduché.“

„No, doufejme, že čeští voliči se vyvarují experimentu, abychom žili v Lipavského jednoduchém světě, tolik jsme snad nehřešili, abychom si zasloužili takový trest,“ okomentoval Schneider výrok poslance.