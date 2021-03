„Takhle vypadá ztráta národního cítění.“ Pirát Peksa vyzval Čechy ke změně národnosti a schytal výprask od uživatelů

Aktivní diskuse se rozvinula pod příspěvkem na Facebooku europoslance za Českou pirátskou stranu Mikuláše Peksy. Dotyčný u příležitosti zahájení sčítání lidu navrhl, aby lidé uvedli v dotazníku do kolonky národnost variantu „evropská“. Jeho výzva vyvolala u lidí různé reakce. Přečtěte si, co napsali v komentářích.

Proč Peksa navrhl, aby lidé zvolili právě „evropskou“ národnost? Podle něj jde o solidaritu.

„Solidarita a spolupráce nám vždycky přijde víc než národní sobeckost,“ stojí na obrázku, který přidal k příspěvku.

V komentářích dále uvedl, že vlastní národnost si každý určuje podle toho, co je mu nejbližší a s čím se nejvíce ztotožňuje. Jeden správný evropský jazyk neexistuje, dodal.

Reakce uživatelů

V komentářích k příspěvku se řada lidí vyjádřila, že národnost měnit nehodlá, a to ani na papíře.

„No nevím, z jakého důvodu máme být hrdí na Evropu, když se podívám, do jakého marastu dovedla většinu národů krom těch vyloženě ekonomicky silných… globalizace, ztráta národního cítění a národního bohatství… určitě za mě tedy NE,“ odpověděl rozhodně jeden muž.

„Evropská národnost... tak to jsme se ve škole neučili... a pak už je národnost Asijská, Africká, Severo a Jihoamerická, Australská a Antarktická... hmm, to je škoda a jakým jazykem vlastně mluví ti Evropané?“ ptal se další komentující.

Peksa mu na to odpověděl, že „národnost je něco, s čím se člověk ztotožňuje“.

„Pokud se někdo cítí být Evropanem, je to naprosto v pořádku. Je to to samé, jako by se někdo například cítil být národnostně Moravanem nebo třeba Romem,“ poznamenal.

„Evropa není jeden národ, nýbrž 27 suverénních spolupracujících zemí s naprosto různou historií, kulturou i smýšlením. Ač EU podporuji, nesouhlasím s její federalizací či hlubším sjednocováním... Samozřejmě píšu národnost českou, protože jsem se narodil a celý život prožil v Česku,“ prohlásil další muž.

V diskusi se objevila také více emocionální odmítnutí.

„Takhle vypadá ztráta národního cítění a europ*deloalpinismus,“ reagoval uživatel.

„Na tu Evropu, co myslíte vy, tak určitě hrdý nejsem. Jsem Čech a vy jste jen namistrovaný dement,“ dodal další.

„Tak jen doufám, že až před podzimními volbami budou lidé připomínat, jak jste upřednostnili evropskou identitu před tou českou, tak nebudete brečet, že jde o hoax,“ zaznělo.

V komentářích se však našli i tací, kteří návrh pirátského poslance podpořili.

„Co vím z rodokmenu, tak mezi mými předky jsou Češi, Bavoři, nejméně jeden Francouz a jeden holandský Žid, takže jaká jiná než EVROPSKÁ,“ napsal jeden muž.

„Je tady spousta lidí, kteří se k evropské národnosti budou hlásit, třeba mnoho členů a příznivců Pulse of Europe - Czech Republic. Jsou nás tisíce. Tohle se nedá nijak zastavit,“ prohlásil další.

„Evropskou národnost jsem dával už při posledním sčítání (popravdě, možná z podobného důvodu, z jakého spousta lidí dávala do kolonky vyznání Jedi - nakonec co je komu do toho, co jsem). Každopádně jsem rád, že se o této možnosti letos víc mluví,“ poznamenal jiný.

„Moje rodina je taková středoevropská směska a během návštěv Itálie, Španělska, Německa a Francie mi došlo, že Evropa je úžasná celá a že všichni vlastně pocházíme kulturně ze starého Říma a Řecka, takže proč ne,“ dodal další komentátor.

Jeden uživatel navrhl, aby z dotazníku vůbec zmizela kolonka pro národnost.

„Němci už dávno žádnou kolonku pro národnost ani v dotaznících nikde nemají. Jen státní příslušnost a těch můžete mít i více. Není neobvyklé, že občan, který se narodil v jedné zemi, pak žije v jiné a má obě občanství,“ napsal.