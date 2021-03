Uživatelé, kteří zadali svá data během výpadku serveru sčítání lidu, budou muset zadat údaje znovu, upozornil šéf ČSÚ

Letošní sčítání lidu narazilo na technické problémy hned od začátku. Uživatelům nešlo vyplnit online formulář. Do elektronického formuláře by se lidé měli přihlásit číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku.

„Z preventivních důvodů jsme přikročili k uzavření formuláře do chvíle, než situaci důsledně vyhodnotíme a podnikneme kroky nutné k dalšímu bezpečnému provozu. Příčiny se analyzují a na zprovoznění se pracuje,“ uvedla na internetových stránkách ČSÚ mluvčí projektu Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

AKTUALIZACE: Elektronický sčítací formulář je dočasně nedostupný kvůli enormnímu zatížení systému. Kvůli předchozí nedostupnosti je od dnešních 8:15 hodin pozastaven. — ČSÚ (@statistickyurad) March 27, 2021

Předseda ČSÚ v rozhovoru pro Radiožurnál odmítl spekulovat o tom, jak dlouho by ten výpadek mohl trvat.

„V tuto chvíli technici pracují na tom, aby zjistili přesnou příčinu, abychom to mohli opět zprovoznit. Hlavně bych chtěl říci, že mě to velice mrzí, ale snažíme se, abychom systém zprovoznili co nejdříve,“ řekl novinářům.

Uvedl, že na začátku několik tisíc formulářů občanů bylo úspěšně vyplněno a odesláno. Podle něj jsou uložené v systému a nic jim nehrozí.

„Kde občané viděli hlášku, že formulář byl odeslán, tak ty jsou v pořádku uloženy a vůbec se jich to netýká,“ poznamenal a rovněž upozornil na to, že když občané formulář vyplňovali a spadlo jim to v průběhu vyplňování, tak se budou muset - až systém naběhne - přihlásit znovu a ten formulář vyplnit.

K otázce zabezpečení dat Rojíček uvedl, že data z formulářů se ukládají na zabezpečených serverech a nehrozí, že by se k nim někdo dostal.

„Konkrétní identifikátory potom slouží k propojení s ostatními databázemi a registry státní správy a k odstranění případných duplicitních formulářů. Poté jsou identifikátory odstraněny, takže tam nezůstává žádná individuální informace ani o tom, kdo přesně s kým sdílí domácnost,“ vysvětlil.

Sčítání lidu tradičním způsobem a online

Sčítání v Česku se koná každých deset let a je povinné pro všechny obyvatele. Týká se i cizinců. Údaje musí odeslat i Češi, kteří žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý pobyt.

Lidé by při vyplňování dotazníků měli moci zapsat údaje i za další členy domácnosti a jiné blízké. Údaje o bytu se zapisují za celou domácnost. Dotazy se týkají výměry, počtu místností či pater. Statistici zjišťují, zda má bydlení plynovou přípojku či kuchyň, nebo kuchyňský kout.

Formulář by mělo být možné vyplnit na webu nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Organizátoři uvádějí, že dotazů je zhruba o polovinu méně než v roce 2011. Část informací totiž statistici získají z registrů.

Do elektronického formuláře se lidé přihlásí číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku.

Elektronický dotazník je vedle češtiny i v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. Papírové tiskopisy jsou jen v češtině, je k nim ale možné dostat překlad. Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. K dispozici je i chatbot či chat s operátorem.

Ti, kteří se nesečtou online, budou pak od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů.