„Chybí jen obojek na krk.“ Češi reagují na návrh hlavní hygieničky Svrčinové o nesnímatelných náramcích pro testované

Výjimky pro očkované během postupného rozvolnění by byly zcela na místě, myslí si hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová, která se ujala své funkce v půli března poté, co skončila Jarmila Rážová. Tyto výjimky však budou uplatňovány až v době, kdy Česko bude mít větší počet vakcín, dostatečný pro očkování lidí všech věkových kategorií, což se může stát již během léta.

Hlavní hygienička má i nápad ohledně toho, jak testování může přispět k návratu hromadných akcí za účasti většího množství osob. Provedení testů by podle ní mohlo probíhat přímo před začátkem sportovních či kulturních akcí.

„Také se zavede testování při vstupu na některé akce, festivaly nebo sportovní utkání. Existují systémy, kdy přijede laboratoř přímo před vstup a tam přímo bude testovat,” poznamenala Svrčinová ve svém komentáři pro česká média.

Kromě toho by se Česko mohlo stát prvním státem, který by mohl zahájit používání náramků pro testované lidi s negativním výsledkem. Právě tohle navrhuje Svrčinová, říká totiž, že by se ty náramky mohly vydávat hned po testování před hromadnými akcemi. Podle jejích slov náramek může být platný po několik dnů.

„Účastníci dostanou i nějaké digitální pásky na ruku, které jsou nesnímatelné. Ty můžou být validní třeba dva dny od testování, pokud bude děláno PCR,” popsala svůj návrh česká hygienička.

Pobouření a konspirační teorie na sociálních sítích

Nehledě na to, že testování před začátkem hromadných akcí a následné vydávání digitálních pásků pro testované s negativním výsledkem může podle Svrčinové zajistit bezpečnost občanů při konání sportovních či kulturních událostí, na sociálních sítích se objevilo poměrně dost odpůrců návrhu české epidemioložky. Uživatelé si například stěžovali na snahy omezit svobodu občanů.

„Zde už chybí jen obojek na krk a košík přes roušku na hubu. Proč by naše slavná vláda vymýšlela rozumná rozhodnutí, když může vymýšlet takové paskvily,” zuří jeden z uživatelů na Facebooku.

Komentář uživatele Filipa Krále

V souvislosti s tímto návrhem část uživatelů zmiňovalo i konspirační teorie kolem čipování lidí a to, že prostřednictvím náramků se bude kontrolovat náš pohyb, přestože jejich nošení by nemělo být delší než dva dny. Došlo i na více exotické teorie, jako například to, že přes digitální pásek kontrolní orgány budou moci sledovat myšlenky občanů. Další přitom pochybovali, že by ten systém mohl být vůbec funkční.

„Věří v tomhle státním bordelu někdo, že by tohle mohlo fungovat? Já ne,” napsala uživatelka Maty Brendl.