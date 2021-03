„Politická tupost první třídy.” Paroubek vysvětlil, kdo doplatí na Petříčkův útok na Rusy kvůli Dukovanům

Prohlášení místopředsedy české vlády Karla Havlíčka o tom, že do výběrového řízení o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany bude mimo jiné přizvána i ruská společnost Rosatom, vzbudilo vlnu protestů ze strany určitých politických skupin. Řada českých opozičních poslanců a senátorů poslala premiérovi Andreji Babišovi dopis, v němž ho vyzvali, aby Havlíčka okamžitě odvolal.

Signatáři této výzvy, mezi nimiž je například bývalá místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně Helena Langšádlová, senátor Marek Hilšer, první místopředseda hnutí STAN Jan Farský, člen Pirátů a poslanec František Kopřiva a další, apelují na to, že bezpečnostní služby státu nedoporučily účast Ruska ve výběrovém řízení na dostavbu Dukovan. Podle názoru odpůrců možné účasti Rosatomu v tendru jsou Rusové bezpečnostním rizikem pro Česko, a proto vstřícný postoj Havlíčka vůči ruské firmě je dostatečným důvodem k jeho odvolání.

S tímto názorem se v podstatě ztotožnil i český ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček, který dokonce označil setrvání Ruska v souboji o právo dostavit Dukovany a jejich možné vítězství v tendru za zabití jaderné energetiky v ČR.

„Oslovení čtveřice uchazečů o Dukovany takzvaným ‚bezpečnostním dotazníkem‘ je de facto vyhlášením tendru. Nechápu, proč ČEZ a MPO ignorují zprávy bezpečnostních složek našeho státu. Doporučení nezvat do tendru firmy ze zemí, s nimiž Česká republika nemá přátelské vztahy, je srozumitelné každému,” vymezil své stanovisko český politik.

Potopí Petříček svou vlastní stranu?

O dostavbě Dukovan a jednání Tomáše Petříčka v souvislosti s možnou účastí Rusů v tendru se vyjádřil bývalý předseda české vlády a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek. Ve svém textu upozorňuje na to, že účast Rosatomu v tendru je především v českém zájmu, a to nejen místních firem, ale i běžných občanů. Omezení počtu účastníků se obrátí proti nám, jelikož to bude znamenat dražší elektrickou energii v nadcházejících desetiletích. Mezi dosavadními kandidáty nejvýhodnější nabídky z finančního hlediska měl ruský Rosatom, jihokorejská KNHP a čínská společnost CNG.

Předpoklady, že by Moskva a Peking mohly představovat bezpečnostní riziko v případě vítězství v tendru, Paroubek považuje za naprostý nesmysl. Podle jeho slov se pro Moskvu, stejně jako pro Peking, který v konečném důsledku nebyl přizván, v tomto případě jedná o byznys, a proto jakékoliv rozpory či nedodržení závazků vůči české straně by se jim prostě nevyplatily.

„Já si myslím, že Rusové mají přeci jen jednu výhodu, a to proti všem, a to praktickou. Jaderné elektrárny u nás stavěli vesměs jejich předchůdci a ruské firmy dnes dodávají do JE palivo, palivové články. Ty se ukázaly být levnější a kvalitnější nežli předtím dodávané americké palivové články,” zdůraznil Paroubek.

Odmítavý postoj ministra zahraničí Tomáše Petříčka vůči ruskému Rosatomu a jeho nedávné prohlášení, v němž se vyjádřil proti účasti Ruska v tendru, může výrazně poškodit jeho vlastní stranu, myslí si bývalý český premiér. Podle Paroubka se Petříčkův názor neshoduje s náladami voličů ČSSD, kteří mají vstřícnější postoj vůči Rusku než místopředseda ČSSD, který usiluje o funkci předsedy sociálních demokratů.

„Pustit se do ministra za hnutí ANO a útočit přitom na Rusy je politická tupost první třídy. Převažující část levicového elektorátu, o který se v minulosti opírala ČSSD, byla rusofilská. Ne nijak přehnaně, ale byla… Pokud k Rusům bude korektní Havlíček, ministr za hnutí ANO, bude to další pobídka k tomu, aby i ti zbývající voliči ČSSD začali stříhat ušima a říkali si, že buď Petříček nebo oni jsou jaksi mimo. Zkrátka, je to nejlepší cesta, jak nahnat další část elektorátu ČSSD do náruče hnutí ANO,” uvedl možné důsledky Jiří Paroubek.

Prohlášení Petříčka je politickou chybou, která může výrazně podrazit sociální demokraty. V případě vítězství Petříčka v zápase o křeslo předsedy ČSSD jim může hrozit ještě větší pokles preferencí než předtím, myslí si Paroubek.