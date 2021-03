Princ Harry a Meghan Markle promluví česky! Skandální rozhovor s Oprah Winfreyovou se objeví na ČT

Rezonanční interview vévodů ze Sussexu s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou rozvířilo vody nejen britské, ale i celosvětové veřejnosti. V nejbližší době i Češi získají příležitost zhlédnout tento rozhovor, a to v českém znění. Bude se jmenovat Meghan a Harry v rozhovoru s Oprah Winfreyovou a bude odvysílán na ČT2 ve čtvrtek 1. dubna.

Jak se uvádí na webových stránkách České televize, Meghan Markle bude povídat o svých zážitcích v královské rodině, a to včetně vstupu do rodiny, svatby, mateřství a potíží, s nimiž se musela potýkat, mimo jiné kvůli tlaku veřejnosti. Uslyšíme i o tom, jak probíhalo přestěhování do Spojených států amerických a jak se vede Harrymu a Meghan v novém místě.

Výbušný rozhovor

Připomeňme, že během rozhovoru, který poskytli vévoda a vévodkyně ze Sussexu americké televizní moderátorce Oprah Winfreyové, na sebe oba prozradili několik zajímavých informací, které se nepříjemným způsobem podepsaly na královské rodině a obrazu britské monarchie. Meghan Markle například v rozhovoru uvedla, že někdo z příbuzných manžela byl znepokojen barvou pleti jejich dítěte (Oprah později upřesnila, že se nejednalo o královnu Alžbětu II. ani o jejího manžela prince Philipa). Situaci však krátce okomentoval Harryho bratr, princ William, který popřel, že by královská rodina byla rasistická. Přiznal ale, že se svým bratrem již delší čas nemluvil.

Britská královna Alžběta II. se rozhodla, že se o dopad skandálního rozhovoru prince Harryho a Meghan Markle postará osobně. Chce totiž žít v míru, a proto požádá prince Harryho o mírová jednání. Její Veličenstvo již vydalo závaznou instrukci pro zaměstnance Buckinghamského paláce, která jim nařizuje, aby se k rozhovoru nevyjadřovali. Vydaná instrukce nyní oficiálně zabraňuje zaměstnancům veřejně diskutovat o situaci.

Ohledně rozhovoru se v médiích okamžitě objevily spekulace o tom, že si Meghan Marle takovým způsobem dláždí cestu do Bílého domu. Podle zdrojů Daily Mail se nyní Markleová snaží navázat kontakty s představiteli Demokratické strany, za kterou by chtěla kandidovat. Podle zdrojů se o funkci šéfa Bílého domu chce začít ucházet již v roce 2024, kdy bude končit mandát Joea Bidena, kterému v té době bude 82 let.