Aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 dostal každý desátý obyvatel. Index PES opět stoupá

Za včerejší den laboratoře odhalily 3 955 případů nákazy koronavirem. Je to zhruba o 1 500 méně než minulý týden. Aktuálně nemoc prodělává 173 584 lidí a za celou dobu trvání pandemie se covidem-19 nakazilo přes 1,5 milionu osob.

Pokračuje i pokles hospitalizovaných osob. V sobotu bylo v nemocnicích 7 337 pacientů s covidem-19, z toho 1 800 v těžkém stavu. Za sobotu zemřelo 38 lidí – nejméně od začátku října, kdy začala podzimní vlna epidemie. Celkem kvůli covidu-19 zemřelo 25 874 lidí.

Nicméně index PES v neděli stoupl ze včerejších 56 na 59 bodů. Stále se však nachází ve třetím stupni pohotovosti. Nicméně od 27. prosince v zemi platí pátý nejvyšší stupeň pohotovosti.

Příští týden před Velikonocemi má hlavní hygienička Pavla Svrčinová představit novou podobu systému PES. K řízení epidemie se již nebude používat číselné skóre. Přibudou i nová kritéria. Půjde o počet nově nemocných na sto tisíc obyvatel a zřejmě i procento pozitivních testů na covid-19. To ale nebude zahrnovat testy, které se dělají preventivně ve firmách či u veřejnosti.

Očkování v Česku

Za celou dobu od začátku očkování v Česku na konci prosince minulého roku alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru dostalo 1,121 milionu lidí, neboli zhruba 10 % obyvatel. Dvě dávky obdrželo téměř 440 tisíc obyvatel. Nejvíce se očkuje vakcínou od firmy Pfizer/BioNTech. Na ni připadá celkem 1,2 milionu dávek neboli 78 %. Následuje vakcína Moderna s 13 % a za ní AstraZeneca s 8,7 %.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) věří, že do konce dubna alespoň jednu dávku dostanou dva miliony lidí. Do konce června by mělo být alespoň jednou dávkou naočkováno 60 až 70 procent populace. Cílem vlády je do konce léta proočkovat 70 % dospělých.

V Česku se nyní očkují především zdravotníci, senioři a učitelé. K očkování se mohou hlásit i chroničtí pacienti, kterým ještě není 70 let. Od konce února se mohou k vakcinaci registrovat i učitelé. Této možnosti podle Blatného využilo zhruba 175 tisíc lidí a na termín čeká 74 tisíc lidí. Kódy, které dostali od zaměstnavatelů, musí uplatnit do dnešní půlnoci.

Od pondělí bude registrace otevřená pro zaměstnance ze superkritické infrastruktury, kterých je zhruba devět tisíc. Po Velikonocích se spustí registrace pro lidi nad 65 let a také pro pracovníky terénních sociálních služeb, kteří docházejí za seniory či postiženými lidmi domů.