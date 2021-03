Lockdown by mělo nahradit chytré testování a trasování, navrhuje Smejkal

Hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal v diskusním pořadu televize Prima vyjádřil své obavy ohledně Velikonoc. Epidemiologická situace by se zhoršila a počty nakažených by opět rostly, kdyby se lidé o Velikonocích sdružovali, domnívá se. Promluvil i o takzvaném inteligentním řízení epidemie.

Případné rozvolnění dosavadních protikoronavirových opatření po Velikonocích bude záviset na tom, jak budou lidé opatření dodržovat.

„Nejhorší by bylo, kdyby se všichni rozjeli někam na pomlázky a tam se sdružovali. To si budeme muset tento rok odpustit,“ řekl hlavní epidemiolog IKEMu a vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace Smejkal.

Pozitivní je podle něj to, že některé provozy nepojedou v takové míře jako za normálního režimu.

„Uzavření průmyslových podniků už není ve hře,“ doplnil.

Omezení přítomnosti zaměstnanců na pracovišti by totiž mohlo přispět ke zpomalení šíření viru v populaci.

Cílem je podle Smejkala brzké otevření škol.

„Zasazujeme se o to, aby první, co bude otevřené, byly školy. Jestli to bude stát to, že firmy budou maximálně, ale dobře testovat a tohle se bude i kontrolovat a vynucovat, tak je to přece malá cena za to, abychom děti už do škol pustili,“ řekl.

O termínu zahájení návratu dětí do škol znovu hovořil i ministr školství Robert Plaga (za ANO). V sobotu uvedl, že věří, že by se mohli první žáci vrátit 12. dubna.

Novinářům to řekl po jednání se členy expertního týmu prezidenta Miloše Zemana v Lánech na Kladensku. Ten byl však podle Plagy opatrnější, shoda na datu tedy nepanovala.

„Inteligentní řízení epidemie“

Dále připustil, že oproti světu permanentně zaostáváme o tři až čtyři měsíce, a to i ve způsobech testování a trasování. „Zpoždění jsme měli i při detekování mutací,“ podotkl Smejkal.

Z toho důvodu je teď podle něj důležité, abychom se připravili na inteligentní řízení epidemie.

„Souvisí to i s vymáháním opatření. Tady si z toho lidé dělali legraci. Sankce jsou ve světě, když třeba nenosíte roušku, daleko větší,“ pokračoval.

Z jeho vyjádření bylo přitom také patrné, že by se pokuty za nedodržování opatření mohly i zde zvyšovat.

„Musíme na tu epidemii útočit ze všech stran. Není to jen o tom, že zavřeme a otevřeme,“ upozorňoval.

Posunout interval očkování?

V debatě ohledně posunutí druhé dávky vakcíny se shodli Smejkal se ředitelem Centra očkování a cestovní medicíny Jiří Beranem, že by se mělo zohlednit i to, že lidé, kteří prodělali covid, by měli být vyjmuti z očkován minimálně na šest měsíců, tak jako je to v Izraeli.

„Každý, kdo prodělal covid, je chráněn stejně jako ten, kdo je očkován,“ tvrdí Beran.

S tím souhlasí Smejkal, který současně chce, aby se začalo uvažovat o posunutí druhé dávky vakcíny.

„Snažíme se posunout interval na 42 dnů, odborně na tom panuje shoda. Navíc je nutné říct, že to nikoho neohrozí,“ řekl Smejkal.

To doporučil i vedoucí lékař KARIM VFN Martin Balík. Lékaři by podle Balíka měli mít možnost individuálně rozhodnout, koho naočkují proti covidu-19 jednou dávkou, koho naočkují oběma dávkami a komu vakcinaci oddálí. Vakcinace lidí, kteří prodělávají covid, nebo ho v nedávné minulosti prodělali, totiž zvyšuje riziko nežádoucích účinků očkovací látky, dodal.

Kormidelník by se neměl měnit

Debata se točila také kolem současného ministra zdravotnictví Jana Blatného. Smejkal znovu potvrdil, že dostal nabídku na jeho funkci na konci ledna.

Podle Balíka by se ministr zdravotnictví momentálně měnit neměl.

„Je tady cesta, jak se ze všeho dostat, třeba doobjednat vakcíny a zabránit, jak se lidově říká, italskému scénáři. Měnit v této době posádku by byla chyba. Kormidelník by se neměl měnit,“ řekl.