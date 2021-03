ČSÚ prodloužil o měsíc lhůtu sčítání lidu

Kvůli problémům s online formulářem sčítání lidu se Český statistický úřad (ČSÚ) rozhodl prodloužit lhůtu o měsíc. Lidé tak mají čas vyplnit dotazník až do 11. května. Úřad to uvedl v neděli na svých stránkách.

ČSÚ reaguje nejen na vzniklý problém s online formulářem, ale rovněž chce rozložit zátěž na aplikaci do delšího časového horizontu, aby se předešlo dalším výpadkům.

„Prodloužení elektronického sčítání reaguje na přechodnou nedostupnost systému během prvního dne. Cílem je mimo jiné rozložit zátěž na aplikaci do delšího časového úseku. Lidé se tak navíc v současné epidemické situaci budou moci sečíst bezkontaktně online po celou dobu sčítání, tedy i v době distribuce listinných formulářů sčítacími komisaři,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Původně mělo online sčítání skončit 9. dubna. Od 17. dubna bude k dispozici listinný sčítací formulář. Sčítání lidu oběma dvěma způsoby bude však nakonec trvat do 11. května.

„Prodloužit termín online sčítání umožňuje zákon. V současnosti zahájil ČSÚ jednání ohledně prodloužení provozu všech informačních systémů sčítání a úpravě informačních výstupů,“ stojí na stránkách úřadu.

V Česku bylo o půlnoci z pátku na sobotu zahájeno sčítání lidu prostřednictvím webového portálu. Hned v sobotu ovšem došlo k jeho výpadku. ČSÚ systém po 8.00 hod pozastavil a spustil ho po páté hodině večer. K dílčím problémům ovšem docházelo až do osmé hodiny večer, kdy se některým lidem nedařilo odeslat již vyplněný formulář.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odpovědnost za vzniklé problémy nese šéf ČSÚ Marek Rojíček. Ten na online tiskové konferenci vysvětlil , že příčinou výpadku sčítání je závada modulu pro vyplnění adres a vyloučil kybernetický útok.

Sčítání v Česku se koná každých deset let a je povinné pro všechny obyvatele. Týká se i cizinců. Údaje musí odeslat i Češi, kteří žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý pobyt. Formulář by mělo být možné vyplnit na webu nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Organizátoři uvádějí, že dotazů je zhruba o polovinu méně než v roce 2011. Část informací totiž statistici získají z registrů.

Cílem sčítání lidu, které se koná pravidelně jednou za deset let, je získání základní socio-ekonomicko-demografické charakteristiky populace. Výsledky budou k dispozici na přelomu let 2021 a 2022. Za odmítnutí se do sčítání zapojit nebo záměrného uvedení nepravidelných informací hrozí pokuta až 10 tisíc korun.