Klesající trend pokračuje. Za neděli testy odhalily 1 722 nakažených, ubylo také hospitalizovaných

Snižují se také počty hospitalizovaných s covidem, v nemocnicích jich bylo v neděli 7 188, z toho 1 727 v těžkém stavu. Oproti předchozí neděli počet hospitalizovaných klesl o 1 140 nakažených.

V Česku zemřelo od začátku epidemie přes 26 000 lidí, u kterých byla potvrzena nákaza novým typem koronaviru. Březen, který je nejtragičtějším měsícem za dobu trvání epidemie, má zatím 5 232 obětí, celkem zemřelo podle statistik ministerstva zdravotnictví 26 036 pacientů s covidem.

Zpomalit vysokou úmrtnost a omezit vážné průběhy nemoci má očkování proti covidu. V neděli zdravotníci aplikovali 8 922 dávek vakcíny, asi o 160 více než předchozí neděli.

Bodové skóre epidemického systému PES, kterým se dříve řídila opatření proti šíření nákazy, zůstává druhým dnem na 59 bodech. Index tak odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti. V neděli se ve srovnání se sobotou mírně zlepšily tři ze čtyř sledovaných parametrů. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření nákazy stouplo o tři setiny na 0,83. Hodnota nižší než 1 ale značí zpomalování epidemie.

V Česku i nadále trvá nouzový stav, který vláda prodloužila do 11. dubna. Ministr zdravotnictví ale oznámil, že by v souvislosti s velikonočními bohoslužbami umožnil výjimky, konkrétně na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu.

Ředitelé škol mají nahlásit, kolik chtějí testů na covid pro žáky a učitele

Ministerstvo školství vyzvalo ředitele škol, aby uvedli, kolik budou pro zajištění testování ve školách potřebovat antigenních testů na covid-19. Kvůli včasné distribuci testů by ředitelé škol měli požadované počty testů zanést do centrálního registru do 1. dubna, uvedlo ministerstvo školství v tiskové zprávě.

„Sběr dat se týká zejména počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků a žáků a studentů, u kterých je předpoklad, že by mohli do škol nastoupit v rámci první fáze rozvolnění oblasti školství,“ uvedlo ministerstvo školství.

O termínu zahájení návratu dětí do škol se bude podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) debatovat začátkem týdne. Bude záviset na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Do škol by se podle plánu měli vrátit předškoláci a žáci speciálních škol.

V Brně byla objevena dosud neznámá mutace koronaviru

Brněnská laboratoř Elisabeth Pharmacon objevila dosud nepopsanou mutaci koronaviru díky sekvenování vzorků nakažených pacientů.

Jedná se o mutaci takzvaného spike proteinu, což je charakteristický protein vyskytující se na povrchu viru SARS-CoV-2. Právě proti němu jsou namířeny současné vakcíny.

„Naštěstí je mutace v pozici, která by neměla ovlivňovat vazbu protilátek ani buněčných receptorů,“ informoval ředitel laboratoře Omar Šerý.