Vláda dodržela své slovo, na vojácích šetřit nebudeme. Metnar okomentoval schválení vrácení pěti miliard resortu obrany

Ministr obrany Lubomír Metnar se vyjádřil k vládnímu rozhodnutí vrátit pět miliard korun z rozpočtové rezervy resortu obrany. Uvádí se, že zmíněné prostředky budou určeny na výplaty českým vojákům. V případě, že by finance nebyly převedeny, mohlo dojít k přerušení financování řady modernizačních projektů.

Rozpočet českého ministerstva obrany měl v tomto roce činit 85,4 miliardy korun, byl ale na konci loňského roku škrtnut o 10 miliard v rámci dohody s KSČM, která uvedla snížení výdajů na obranu jako podmínku pro svou podporu státního rozpočtu. Později však vláda oznámila, že ty peníze budou resortu obrany vráceny již v lednu, ale nakonec bylo zpět převedeno jenom pět miliard. Ministr obrany Lubomír Metnar následně uváděl, že počítá s vrácením zbývající částky do konce března, v opačném případě nevylučoval svůj odchod z čela resortu.

Požádat o převod pěti miliard z rozpočtové rezervy do svého resortu ministr Metnar chtěl dnes, o čemž dříve informoval i mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Podle Metnara ty prostředky jeho resort potřebuje již nyní, a to kvůli nedostatku peněz na mzdy vojákům.

Později Lubomír Metnar na svém Twitteru oznámil, že vláda vyhověla jeho požadavku a schválila vrácení pěti miliardu korun do rozpočtu ministerstva obrany.

„Vláda splnila slovo a schválila vrácení zbylých 5 mld. Kč do rozpočtu ministerstva obrany. Boj s koronavirem opět ukázal, jak je Armáda ČR důležitá. Ze všech stran slyším na vojáky chválu. Jsem rád, že se nebude šetřit právě na nich,” poznamenal český ministr.

Ohrožení modernizačních projektů

Podle slov představitelů resortu obrany, kdyby prostředky nebyly vráceny, ohrozilo by to financování řady modernizačních projektů, protože vedení ministerstva by muselo použít finance určené na investice na výplatu mezd. „Zajištěno tak bude mimo jiné financování veškerých mimořádných úkolů spojených s nasazením příslušníků Armády ČR a zapojením zřizovaných zdravotnických zařízení při řešení pandemie covidu-19,” poznamenali v ministerstvu.

Požadavek ministra obrany Metnara podporoval i první místopředseda české vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček. „My jsme jasně řekli hned po hlasování v Poslanecké sněmovně, že naši ministři podpoří návrat těch peněz,” sdělil Hamáček českým médiím.