„Vysněná vláda Miloše Zemana!“ Šťastné pondělí Jindřicha Šídla se zaleklo růstu preferencí SPD Tomia Okamury

Volební preference SPD se za poslední rok téměř zdvojnásobily. Dnes by hnutí podle agentury Kantar volilo 11 % lidí. Šídlo varoval, že by mohla v říjnových volbách strana získat až 15 %. Pomoci by tomu mohlo rozhodnutí Václava Klause mladšího odstoupit z pozice volebního lídra Trikolóry. Klaus podle Šídla chtěl odlákat od SPD chytřejší voliče, „než se zjistilo, že takoví neexistují“.

„Jisté je, že se Tomio Okamura v posledních letech změnil z vysmívaného Pitomia ve velkého politického hráče, jehož nejlepší časy mohou přijít již po těchto volbách. Jeho SPD, neboli offline verze Parlamentních listů, má v průzkumech již pravidelně 10 %, což znamená, že ve volbách se může klidně dostat až k procentům patnácti,“ varoval moderátor ve svém satirickém pořadu.

SPD označil za českou mutaci kukluxklanu a o Okamurovi řekl, že mu „zasloužená nálepka rasisty nejen nevadí, ale i pomáhá“. Poslanci SPD by se mohli brzy stát ministry, „což by mimochodem byla vysněná vláda Miloše Zemana“. Prezident i Okamura podle něj nesnášejí migranty, Romy a lidi obecně.

„A oba jsou ochotni opakovat to, co chce slyšet Moskva,“ vyslovil Šídlo své největší obavy. „Ano, chlapík, co by se chtěl stát ministrem zahraničí, chce zničit NATO, vystoupit z EU a udělat vše, co si Putin objedná,“ strašil moderátor své diváky.

„Ale vzhledem k tomu, že jeho voliči obvykle nevěří, že něco jako covid vůbec existuje, musí majitel a jednatel SPD kolem vakcíny složitě kličkovat,“ poznamenal k vakcíně Šídlo.

Šídlovi vadí Okamurovy postoje ohledně odstranění sochy maršála Koněva v Praze 6, jeho kritika ekonomických sankcí vůči Rusku, podpora ruské účasti na dostavbě Dukovan či jeho ochota nechat dovést ruskou vakcínu Sputnik V.

Mnoho z Okamurových prohřešků redaktoři portálu ilustrovali články z portálu Sputnik Česká republika. Největší prohřešek je ale nejspíše Okamurův odmítavý postoj ke vstupu Ukrajiny do NATO.

„Go fuck yourself, you fucking guy,“ reagoval na to Šídlův kolega Konstantin Sulimenko s očividným odkazem na slávistickou aféru kolem údajných rasistických výroků jednoho z jejich hráčů. „Dovolím si nesouhlasit, pane předsedo,“ stálo v českých titulcích, což mělo podle autorů pořadu nejspíše vyznít vtipně.

Tímto komentářem satirický pořad skončil.