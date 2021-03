Česká vláda záměrně zneužívá covidu k posílení vlastní moci, tvrdí Klaus

Václav Klaus ve svém komentáři pro deník MF Dnes vyjádřil předpoklad, že vládnoucí elity by mohly záměrně manipulovat s čísly covidu za účelem uplatnění specifické metody vládnutí, která by byla založena na vyvolání strachu mezi občany a následném ospravedlnění tvrdých opatření. To podle Klause značně usnadňuje vládnutí a posiluje mocenský vliv.