Obchodoval s Čínou a Ruskem. Proto se budeme vysmívat tragické smrti? Češi jsou šokováni vtipem o zesnulém Kellnerovi

Satirický profil TMBK je na internetu známý svými vtipnými reakcemi na aktuální události. Nicméně, obrázek, kterým se autor stránky rozhodl reagovat na zprávu o tragické smrti miliardáře Petra Kellnera při leteckém neštěstí, mnozí považují za nevkusný, trapný, a dokonce i pokrytecký. Co na něm bylo vyobrazeno?

Zveřejněná koláž zobrazuje postavu muže v obleku, který stoupá po schodech do nebe. Na konci schodiště visí cedule s upraveným logem banky Home Credit – na obrázku je tak uvedeno jen „Welcome home“ a na obou stranách cedule visí vlajky Číny a Ruska.

Celkově tak tato koláž naráží na podnikatelské zájmy zesnulého magnáta. Dotyčný již ve druhé polovině 90. let navázal obchodní kontakty s Ruskem. Vedle aktivit Home Creditu tam v minulosti investoval například do nákupu maloobchodního řetězce Eldorado. Následně byl Home Credit mezi prvními, kdo začal půjčovat Číňanům na mobilní telefony. Později splátková společnost zahájila expanzi do dalších asijských zemí.

Reakce uživatelů

Ačkoli si tento příspěvek získal mnoho lajků na Instagramu i Facebooku, v komentářích mnoho lidí poukázalo na nevhodnost takového humoru.

„Ne každá smutná zpráva musí být důvodem ke vtipům. Nevkusné,“ zaznělo.

Mnozí tak tento typ humoru neocenili a poznamenali, že už je to přes čáru.

„Tohle se nepovedlo… Trapné, nevkusné a bez špetky respektu,“ komentovali výtvor TMBK lidé.

„Tohle není vtipný ani jako černý humor,“ poznamenávali dále.

Někteří uživatelé upozornili, že podnikatelská činnost zemřelého o něm nevypovídá, že by byl špatný člověk.

„Výborně, budeme se vysmívat usnesenému člověku který tragicky zemřel, jen proto, ze obchodoval s Čínou a Ruskem, tak jako 90 % businessmanů na světě,“ dodali v komentářích.

„Musí tam být ty vlajky? Zemřel především otec 4 dětí,“ psali pobouření lidé.

Někteří uvažovali nad tím, jestli by byl autor obrázku vůči Kellnerovi stejně ironický, kdyby obchodoval více se západními zeměmi.

„Jo, jasně… Kdyby lízal p*del EU a USA, tak… Darmo mluvit,“ poznamenal.

„Kdyby tak obchodoval s Izraelem nebo Saúdskou Arábií, tak podle TMBK by samozřejmě bylo všechno v pořádku,“ zněl další komentář.

V komentářích zazněla i rada pro všechny, kteří snímek považovali za nevhodný.

„Je to účet především s černým humorem, pokud se to někomu nelíbí, nemusíte ho sledovat,“ napsal jeden uživatel.

Zmiňme, že stránku TMBK spravuje grafik a fotograf Tomáš Břínek. Ten spolupracuje s časopisem Reflex, ilustroval knihu Továrna na debilno a získal cenu Křišťálová Lupa 2019.

Smrt nejbohatšího Čecha

Petr Kellner zemřel při nehodě vrtulníku na Aljašce. Kromě českého miliardáře zemřeli také další čtyři lidé. Jeden z cestujících je v kritickém stavu. Cestující měli v oblasti provozovat heli-skiing, kdy vrtulník vyveze lyžaře na kopec, který pak sjíždějí. Kellner patřil k častým hostům luxusního horského střediska Tordillo Mountain Lodge.

Uvádí se, že vrtulník havaroval zatím z neznámých důvodů asi 80 kilometrů východně od města Anchorage v 18:35. Záchranáři uvedli, že se v sobotu z exkurze nevrátil vrtulník. Následně byly poblíž ledovce Knik zpozorovány jeho trosky. V neděli to potvrdil Federální letecký úřad. Tragickou zprávu pro ČTK již potvrdila mluvčí společnosti PPF Jitka Tkadlecová.