Je znám nástupce Petra Kellnera v čele PPF. Skupinu povede její akcionář Ladislav Bartoníček

Poté, co tragicky zemřel český podnikatel Petr Kellner, se již ví, kdo stane v čele mezinárodní investiční skupiny PPF. Na postu jej nahradí exředitel České pojišťovny Ladislav Bartoníček. Dotyčný nastoupil do PPF již před 30 lety, kdy se ujal pozice výkonného ředitele. Nyní je Bartoníček menšinovým akcionářem PPF, patří mu totiž 0,535 % akcií.

Dnes se objevily informace o tragické a nečekané smrti miliardáře Petra Kellnera, který byl dlouhodobě nejbohatším občanem České republiky a majoritním vlastníkem finanční skupiny PPF. Český podnikatel zahynul v důsledku pádu vrtulníku Eurocopter AS350 na Aljašce, o čemž informovala americká média. Později tuto zprávu potvrdila i mluvčí firmy PPF Jitka Tkadlecová.

Kromě Petra Kellnera, který vlastnil 98,93 % PPF, jsou akcionáři investiční skupiny i dva další podnikatelé – Ladislav Bartoníček, který byl do dneška odpovědný za oblast telekomunikace a médií ve skupině PPF, a Jean-Pascal Duvicusart, který od ledna loňského roku zastává pozici generálního ředitele společnosti Home Credit N. V. spadající do společnosti PPF.

Podle informací poskytnutých českými médií, se právě Ladislav Bartoníček stane tím, kdo povede investiční slupinu PPF. V letech 1996-2006 Bartoníček působil jako generální ředitel České pojišťovny, následně se stal generálním ředitelem společnosti Generali PPF Holding N. V. (GPH). V roce 2014 dotyčný nastoupil na pozici generálního ředitele biotechnologické společnosti SOTIO a.s., patřící do skupiny PPF, kterou zastával během následujících čtyř let.

„Jednotlivé společnosti skupiny PPF jsou řízeny profesionálními týmy manažerů. Skupina PPF jako celek má vypracovaný systém řízení jejích investičních projektů. Společnost konstatuje, že na jejím běžném každodenním fungování se odchodem jejího zakladatele nic nemění,“ uvádí se v tiskové zprávě společnosti PPF.

Smrt nejbohatšího Čecha

Petr Kellner zemřel při nehodě vrtulníku na Aljašce. Kromě českého miliardáře zemřeli také další čtyři lidé. Jeden z cestujících, známý český snowboardista David Horváth, nehodu přežil, a nyní je ve vážném, ale stabilizovaném stavu. Cestující měli v oblasti provozovat heli-skiing, kdy vrtulník vyveze lyžaře na kopec, který pak sjíždějí. Kellner patřil k častým hostům luxusního horského střediska Tordillo Mountain Lodge.

Uvádí se, že vrtulník havaroval zatím z neznámých důvodů asi 80 kilometrů východně od města Anchorage v 18.35 hod. Záchranáři uvedli, že se v sobotu z exkurze nevrátil vrtulník. Následně byly poblíž ledovce Knik zpozorovány jeho trosky. V neděli to potvrdil Federální letecký úřad. Tragickou zprávu pro ČTK potvrdila mluvčí společnosti PPF Jitka Tkadlecová.

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ uvedla Tkadlecová.