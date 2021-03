Blatný přirovnal Twitter k hospodě: Do téhle putyky s Babišem nesednu

V médiích nadále kolují zvěsti o možné výměně ministra zdravotnictví a nespokojenosti premiéra Andreje Babiše se současným šéfem resortu Janem Blatným, kterou vyjadřuje na sociálních sítích. Blatný k tomu během rozhovoru prohlásil, že ho takové fámy nezajímají. Jako před několika dny v Otázkách Václava Moravce na ČT opakoval, že svou práci v čele resortu totiž vykonává jako odborník, nikoliv jako politik.

„Tuto dočasnou misi jsem přijal jako někdo, kdo šel do vlády jako lékař, někdo se zkušeností, chcete-li odborník. Cítím se být více odborníkem než politikem, považuji to za přednost v současné době. A tak to také beru, že jsem dostal úkol, pro který něco dělám a budu to dělat, dokud budu moct. A toto jsou politické tanečky, které mě nezajímají,“ upřesnil Blatný.

Sám sebe považuje za docela dobrého šéfa, ale strašně špatného podřízeného.

„A je to proto, že musím mít pocit, že člověk, kterého mám poslouchat, má přirozenou autoritu,“ podotkl s tím, že za život měl mnoho různých šéfů a snaží se s každým vyjít, tedy i s premiérem Babišem.

„Ve chvíli, kdy velmi intenzivně pracujete, je potřeba jasně vyslat i ven, že tohle je tým, který teď musí fungovat. Někdy je to složitější, někdy je to lehčí, ale snažím se pracovat s čistým svědomím. Nemám pocit, že bych musel dělat něco, co nechci,“ řekl ke své práci ve funkci ministra.

Twitter je jako putyka

K otázce jejich neshod s premiérem, o kterých se uživatelé často dozvědí z Twitteru Andreje Babiše, Blatný sdělil svůj kritický postoj k Twitteru.

„To je, jako kdyby byla v malé vesnici hospoda, kde každý něco plácne, a za normálních okolností by se to vůbec nedostalo za brod, který je za vesnicí. Ale teď to ví celá země,“ okomentoval ministr.

Blatný si podle svých slov do takové putyky nesedne. A to i přesto, že tam rádi přispívají i jeho kolegové z vlády. „Respektive když jo, bude mi úplně stačit, že to, co tam ti lidé povídají, zůstane mezi zdmi hospody, a vůbec tím nebudu obtěžovat zbytek světa,“ uvedl Blatný.

„Protože když se na to podíváte jinak – kdyby se všichni ti lidé, kteří tam jsou teď za odborníky, všemu rozumí, dávají dobré rady a často proti sobě štvou ostatní, ocitli před 200 lety, co by mohli té době přinést? Zjistíte, že pravděpodobně skoro nic, protože většina z nich by potřebovala počítač a Google, které by tam neměli. Takže z tohoto pohledu mě takové věci opravdu nezajímají,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.

Manželka je na jeho straně, i když práci nejprve zakázala

V rozhovoru se ministr svěřil i s osobním příběhem. Uvedl, že když nastupoval do čela ministerstva zdravotnictví, manželka mu to prý nejprve zakázala.

„Řekla, že ani náhodou. Tak jsem si řekl, že tedy ne. A za deset minut mi psala, že jestli si myslím, že to mám udělat, ať to udělám, a že bude při mně stát. A stojí, nevyčítá mi to. Ale určitě je to pro ni nesmírně složité,“ uznal Blatný.