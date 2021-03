Američané a Korejci prý nechtějí do tendru o Dukovany kvůli Rosatomu, tvrdí Čeští elfové s odvoláním na vlastní zdroje

Jak píše občanské hnutí v úvodu svého prohlášení na Facebooku, díky svým kontaktům v bezpečnostní a energetické branži se mu podařilo zjistit řadu věcí, které potvrzují, že vláda jedná v otázce dostavby Jaderné elektrárny Dukovany podle předem domluveného zákulisního plánu.

„Odvolání pana Míla z vylhaných důvodů (že nemá bezpečnostní prověrku) znamená ztrátu legitimity celého tendru v očích ostatních uchazečů, kteří to chápou jako potvrzení, že je tendr zmanipulovaný pro Rosatom,“ tvrdí Čeští elfové.

Účastníkům tendru to podle hnutí názorně potvrzují kroky ministra Havlíčka jako odvolání Jaroslava Míla a „pokus předat zadávací dokumentaci Rosatomu minulý pátek (kterým by ČR de facto zahájila tendr, protože by Rosatom mohl pracovat na jejím základě na přípravných pracích, které by nám pak nadšeně fakturoval)“.

Dalším důkazem vládní podpory nekalé soutěže je podle elfů osobnost, která nahradila Míla v dané funkci.

„Jmenování nekvalifikovaného T. Ehlera znamená, že proces už bude fakticky řídit ČEZ pro své zájmy a stát po odvolání pana Míla nebude mít reálnou autoritu, která by věc dokázala zastavit,“ píšou Čeští elfové.

„Plán na „bezpečnostní dotazník“ vzešel z komunikace mezi Nejedlým a Benešem, poté jej Beneš sdělil Havlíčkovi a ten se jej pokusil vykonat, ale byl, díky masivnímu odporu opozice, v pátek prozatím zastaven,“ dodávají elfové.

Podle jejich informací navíc americký a korejský uchazeč již dal neformálně najevo, že se do tendru reálně nepřihlásí, neboť jej považuji za zmanipulovaný pro Rusko.

„Jen dodají formální dokumentaci a nebudou za to nic utrácet, protože budou mít tendr za předem prohraný,“ tvrdí členové Českých elfů.

Nevyloučení ruské státní společnosti Rosatom ze seznamu potenciálních uchazečů tak podle elfů znamená fakticky předčasné přijetí Ruska jako vítězného účastníka tendru.

„Vláda sice donedávna říkala, že pro výstavbu EDU5 chce mít opozici jako partnera, to ovšem v pátek skončilo, opozice takový plán nepodpoří. Tento týden se hraje opravdu o hodně,“ uvedli na závěr Čeští elfové.

Tendr Dukovany

Připomeňme, že minulý týden ministr Karel Havlíček oznámil, že tendr na dostavbu Dukovan bude mít na starosti až příští vláda po říjnových parlamentních volbách. Zároveň z vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu vyplynulo, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce, společnost CGN. Zůstat by tak měli čtyři uchazeči – francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a také ruský Rosatom. Seznam uchazečů pro výzvu k podání nabídek má vláda schvalovat v prosinci.

Prohlášení místopředsedy české vlády o tom, že do výběrového řízení na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany bude mimo jiné přizvána i ruská společnost Rosatom, vzbudilo vlnu protestů ze strany určitých politických skupin. Řada českých opozičních poslanců a senátorů poslala premiérovi Andreji Babišovi dopis, v němž ho vyzvali, aby Havlíčka okamžitě odvolal.

S tímto názorem se v podstatě ztotožnil i český ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček, který dokonce označil setrvání Ruska v souboji o právo dostavit Dukovany a jejich možné vítězství v tendru za zabití jaderné energetiky v ČR.