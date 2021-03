Tato reakce Pirátů na smrt Kellnera ukázala jejich pravou tvář, tvrdí Petrov. Nový průzkum odhalil jejich reálné šance

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov ve svém facebookovém příspěvku uvádí, že Petr Kellner, který zahynul v důsledku havárie vrtulníku na Aljašce, pro něj symbolizoval svět, kde každý má možnost uspět, pokud bude pilně pracovat a dokáže projevit dostatečnou odvahu. Poněkud jinak to podle slov Petrova vnímají členové Pirátské strany, konkrétně první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová, jejíž reakce na smrt Kellnera dobře vystihuje jejich myšlení.

„Pirátka Richterová svým komentářem k smrti Petra Kellnera, že peníze nejsou všechno, mimoděk ukázala vzorec myšlení Pirátů. Právě proto, že ona vyrostla v dostatku, o který se zasloužil i Kellner, má pocit, že ekonomická dostatečnost je věc nároková,” poznamenal Petrov.

Současný politický proces je odrazem střetu mezi generacemi v české společnosti, kde mladší lidé často sympatizují s politickými silami, které u nás představují Piráti. Samotná politická scéna se čím dál víc radikalizuje, což zvětšuje propast mezi jednotlivými skupinami občanů. Občanští demokraté se přitom také snaží přilákat mladé voliče, avšak není vyloučeno, že jejich snahy budou marné. Petrov dále podotýká, že ODS zmeškala čas zajistit si podporu od konzervativně smýšlejících lidí, místo toho si zahrává s Piráty a jejich voličskou základnou.

„Přitom stačilo ODS otevřít konzervativnímu myšlení těch mladších. Místo toho se ale ODS utíká schovat pod pirátský deštník… Podle mě ODS nabídla vlastní hlavu Pirátům na stříbrném podnose ještě před volbami,” konstatuje ve svém příspěvku český expert.

Čerstvý průzkum ukazuje jasného favorita

Společnost Median provedla další průzkum, který ukázal současné volební preference politických stran půl roku před podzimními volbami. Výsledky průzkumu rýsují slibné vyhlídky především pro koalici Pirátů a STAN, která by mohla získat kolem 27,5 procenta hlasů, zatímco jejich nejbližší pronásledovatel, současné vládní hnutí ANO by skončilo na druhém místě s 24,5 procenty. Koalice SPOLU by podle modelu společnosti Median mohla spoléhat na podporu 17,5 procent voličů, do Sněmovny by se také dostaly strany SPD s výsledkem 10 procent a KSČM, která by měla 7,5 procenta hlasů.

V případě, kdyby volby proběhly již teď, Poslaneckou sněmovnu by mohli opustit sociální demokraté, kteří by nepřekročili pětiprocentní hranici, získali by totiž pouhá 4 procenta voličských hlasů. Zhruba stejně by dopadla i Trikolóra, která by se s 3 procenty hlasů ocitla mimo Sněmovnu.